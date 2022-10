SÃO PAULO, SP (AGÊNCIA BRASIL) - O Ceará anunciou na tarde desta sexta-feira (28) que o técnico Lucho González deixou o comando de sua equipe de futebol profissional. Segundo nota emitida pela assessoria de imprensa do time, ?profissional e clube chegaram à decisão em comum acordo?.

Junto do ex-jogador argentino deixam a equipe os auxiliares técnicos Emmanuel de Paoli e Walter Scarinci, além do preparador físico Diego Giacchino.

A decisão foi tomada após o Ceará ser derrotado pelo Internacional, por 2 a 1, na última quarta-feira (26) no estádio do Beira Rio, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

CELSO ROTH ASSUME JUVENTUDE

Já o Juventude anunciou o seu primeiro reforço para a próxima temporada, na qual disputará a Série B do Brasileiro, o técnico Celso Roth. ?Esse clube faz parte da minha história pessoal e profissional. Então devo muito ao Juventude?, declarou o treinador em vídeo divulgado pela equipe do Rio Grande do Sul.

Bem-vindo Celso Roth.

O Juventude teve o seu rebaixamento matematicamente confirmado na última quinta (27), após derrota de 1 a 0 para o Atlético-MG no Mineirão.

Com o revés fora de casa, a equipe gaúcha, que ocupa a lanterna da Série A com apenas 21 pontos, não tem mais possibilidade de ultrapassar a primeira equipe fora do Z4 quando faltam quatro rodadas para o final da competição, o Ceará, que tem 34 pontos.