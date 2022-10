SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Arturo Vidal, atleta do Flamengo, participou do podcast '90+3' da Conmebol ao lado do lateral-direito Rodinei. Os jogadores falaram sobre a conquista recente da Copa do Brasil, além do duelo contra o Athletico-PR pela conquista da Libertadores.

Durante a entrevista, o chileno aproveitou para exaltar o momento do seu companheiro de equipe. Para Vidal, o Rodinei é o melhor lateral-direito do país, na atualidade.

"Estou muito seguro de que se ganharmos os dois títulos, ele tem grandes chances de ir à Copa do Mundo pelo Brasil", afirmou Vidal.

Questionado por qual razão apelidou o lateral de 'máquina' e 'avião', antes mesmo de começar a jogar no Fla, o chileno explicou.

"Tive a oportunidade de vê-lo jogar ao vivo, então podia ver os movimentos que ele fazia ao tocar na bola, a força com a qual chegava ao ataque", explicou. Para Arturo, Rodinei tem nível para atuar no futebol europeu.

Lisonjeado, o lateral-direito brincou sobre como foi receber os apelidos: "Recebi como uma pressão danada [risos]. Mas também é gratificante ouvir isso dele, porque ele ganhou tudo na Europa, é um atleta consagrado", finalizou.

A dupla vai a campo neste sábado (29), diante do Athletico-PR, pela final da Libertadores, às 17h (de Brasília). Com partida única, a decisão acontece em Guayaquil, no Equador.