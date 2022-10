SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora da lista de relacionados do Real Madrid para o jogo do domingo (30) contra o Girona, pelo Campeonato Espanhol, Benzema será desfalque pelo terceiro jogo seguido no time de Ancelotti.

É também o sexto jogo da temporada em que o melhor jogador do mundo é baixa. A 22 dias do pontapé para a Copa do Mundo, a situação começa a chamar a atenção para a seleção francesa.

Dentro do Real, todos os exames estão sendo feitos para que as causas do desfalque sejam descobertas, mas os resultados não apontam nenhuma lesão no atacante.

Contra o Sevilla, Benzema relatou fadiga muscular, que se seguiu no jogo contra o Leipzig e agora, o tirou da partida contra o Girona deste domingo. O que pode demonstrar mais uma insegurança e necessidade de se poupar do jogador do que de fato uma lesão de fato.

Na próxima quarta, dia 2, o Real volta a campo contra o Celtic e ainda não está definido se o retorno do camisa 9 é certo. Na temporada, até o momento, Benzema disputou 11 jogos e marcou seis gols.