SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas eleições sobre o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (30). Através dos perfis oficiais, o clube foi o primeiro entre os 20 da Série A do Brasileiro a se pronunciar publicamente sobre o resultado do pleito presidencial.

O clube ainda citou que as eleições, que o time alvinegro mencionou como "festa da democracia" terminaram em 'clima de paz' e felicitou Lula, declaradamente corintiano.

"Parabéns ao presidente eleito @LulaOficial pela vitória e a todos os brasileiros por esta eleição, uma verdadeira festa da democracia, terminada em clima de paz, que é o que mais precisamos", escreveu o alvinegro.

O presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, também foi às redes parabenizar Lula pela vitória na urnas.

"Presidente Lula, parabéns por sua vitória. Que o seu governo ajude a promover conciliação e paz num Brasil muito dividido. Que não te falte sabedoria nessa caminhada. Boa sorte e muito sucesso!", postou Duilio.

Andres Sanchez, ex-presidente do Corinthians, foi outro a mandar mensagem a Lula pela vitória no pleito, e, assim como o clube, mencionou a democracia.

Democracia que é tema e palavra recorrente nas redes sociais oficiais do Corinthians e está diretamente ligada à história do clube. Alinhado com pautas sociais, o Corinthians foi pioneiro em movimentos na politização do futebol.

A "Democracia Corintiana", na década de 1980, liderada por nomes como Sócrates, Wladimir, Casagrande e Zenon é considerada como um dos principais movimentos ideológicos da história do futebol brasileiro.