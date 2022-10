SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, é um dos 55 jogadores da pré-lista de convocados da Espanha para a Copa do Mundo do Qatar. A informação é do jornal Marca.

A lista final de até 26 nomes será divulgada pelo técnico Luis Enrique em 11 de novembro.

Campeão do mundo em 2010, Piqué se aposentou da seleção espanhola em 2018, após a Copa do Mundo da Rússia -a equipe caiu nas oitavas de final para a seleção russa.

Outro nome na pré-lista de Luis Enrique é Sergio Ramos, que não joga pela Espanha desde março do ano passado.

Apesar da presença dos veteranos, os favoritos para as vagas de zagueiro na seleção espanhola são Laporte, Iñigo Martínez, Pau Torres, Eric García, Diego Llorente e Guillamón.