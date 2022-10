GUAYAQUIL, EQUADOR (UOL-FOLHAPRESS) - Torcedor do Flamengo, se sua vida já está feliz, pode ter certeza de que a diretoria se movimenta para deixá-la ainda mais. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o time promete chegar ainda mais forte em 2023, quando dentre outras competições, terá o Mundial de Clubes pela frente.

A ideia de um investimento forte em caso de conquista da América já era algo planejado, e agora, com a confirmação, os dirigentes passarão para a etapa de executá-la. Para isso, contam com receitas pesadas que estão por vir.

Somente das já garantidas, o Flamengo tem as das classificações para a Recopa Sul-Americana - onde enfrentará o Independiente Del Valle (EQU), campeão da Copa Sul-Americana ?e a Supercopa do Brasil, onde irá encarar o campeão brasileiro. Além disso, com os títulos, já está automaticamente classificado para a fase de grupos da Libertadores e para a terceira fase da Copa do Brasil de 2023.

As premiações destas competições para a próxima temporada ainda não estão definidas, mas baseando-se no que foi pago em 2022, há uma garantia mínima de R$ 25 milhões se for vice da Recopa e da Supercopa, e um máximo de R$ 32 milhões, se for campeão dos dois torneios.

Neste ano, por exemplo, a Recopa pagou cerca de R$ 8,2 milhões para o campeão e R$ 4,1 milhões para o vice. A Supercopa premiou com R$ 5 milhões o campeão e R$ 2 milhões o vice. Já as oitavas da Copa do Brasil garantiram R$ 3 milhões e a fase de grupos da Libertadores cerca de R$ 16 milhões.

Entre renovações e contratações, o vice de futebol, Marcos Braz, já olha para frente em busca de novas conquistas em 2023.

"O processo, o ciclo, fazem parte da vida. Eu estou aqui e amanhã será outro dirigente. Esse processo, dentro do Flamengo, vai passar. Já fizemos uma grande janela, com Cebolinha, Varela, Pulgar... Jogadores de seleção. É continuar a renovação para segurar os títulos que ganhamos e consertar as coisas que erramos. Não é porque ganhamos dois que não erramos. 2023 vem aí. O título é da torcida e da instituição, e semana que vem começamos a trabalhar pensando em 2023", declarou.

Entre algumas das possíveis renovações importantes estão, por exemplo, as do técnico Dorival Júnior e do lateral esquerdo Filipe Luís. Sobre a do treinador, Braz despistou:

"Às vezes, não podemos ou não devemos nos posicionar em função das grandes finais ou quando você está buscando um jogador de determinada posição. Com os dois títulos, se Deus quiser, vamos mais fortes para a temporada que vem."

O Flamengo chegou ao Rio de Janeiro no fim da manhã de ontem e não teve contato com o público em colaboração com os órgãos de segurança por conta das eleições presidenciais.