GUAYAQUIL, EQUADOR (UOL/FOLHAPRESS) - Filipe Luis tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e o futuro ainda está indefinido, porém, o camisa 16 indica que quer integrar o elenco rubro-negro na disputa do Mundial de Clubes, que vai se realizado em fevereiro de 2023. A classificação do clube da Gávea à competição aconteceu após a conquista da Libertadores, com vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador.

Diego Alves e Diego Ribas, outros integrantes da chamada "Geração 85", não devem permanecer no clube ao fim do vínculo. O lateral esquerdo de 37 anos, por outro lado, vem sendo titular com Dorival Júnior, e a situação é analisada pela diretoria.

"Já posso pensar na semifinal do Mundial. Não sei se estarei aqui, mas já posso pensar. Os que estiverem representando o Flamengo, e espero estar, serão privilegiados", disse.

A Fifa estuda a possibilidade de organizar o evento nos Estados Unidos. A China e os Emirados Árabes Unidos também estão na disputa para receber o torneio no próximo ano.

Até aqui tem cinco classificados. Além do clube da Gávea, já carimbaram participação o Real Madrid (Espanha), atual campeão da Uefa Champions League, o Wydad Casablanca (Marrocos), que venceu a Liga dos Campeões da África, o Seattle Sounders, (Estados Unidos), que conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf, e o Auckland City (Nova Zelândia), que foi o campeão da Liga dos Campeões da Oceania. Restam mais duas vagas: o campeão da Liga dos Campeões da Ásia e o campeão do país-sede (que dependerá da escolha da Fifa).

Filipe Luís deixou a final da competição continental ainda no primeiro tempo, após uma dividida. Ele fez elogios a Ayrton Lucas, atual substituto direto, e celebrou o título.

"A única coisa que passava na minha cabeça era ganhar o jogo. Tentei voltar para o campo e não consegui, mas estava muito tranquilo com a entrada do companheiro. Não consegui jogar, mas fiquei feliz por conquistar o título", afirmou.