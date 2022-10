SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o vice-campeonato na Copa Sul-Americana, o São Paulo foi obrigado a buscar uma vaga para a próxima edição da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Com a arrancada de três vitórias seguidas nos últimos compromissos, o time tricolor saltou para o G8 e, nas últimas quatro rodadas, terá dois confrontos para tentar chegar ao G6 e alcançar uma vaga direta na fase de grupos.

Nesta terça-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, o clube já terá seu primeiro confronto direto, contra o Atlético-MG, sétimo lugar, com 51 pontos. Se vencer, o time paulista irá ultrapassar o rival e ficará, provisoriamente na sexta colocação. O Athletico-PR, que é o sexto, também tem 51 pontos e entra em campo apenas na quarta (2), às 16h, quando recebe o Goiás. Caso tropece na Arena da Baixada, o São Paulo passará a depender apenas de si para conquistar a vaga.

Na sequência, o clube tricolor terá outro confronto direto, desta vez fora de casa contra o Fluminense. O adversário carioca atualmente é o quarto lugar, com 58 pontos, e também luta para se garantir na fase de grupos do maior torneio do continente. O confronto entre os dois clubes tricolores acontece no sábado (5), às 16h30, no Maracanã.

Com os títulos do Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores, os seis melhores da Série A (caso o time rubro-negro esteja entre eles) conseguiram uma vaga sem precisar passar pela fase eliminatória. O sétimo e o oitavo colocado, posto que o clube tricolor ocupa atualmente com 50 pontos, terão que disputar a pré-Libertadores, como é popularmente conhecida.

ÚLTIMAS RODADAS PODEM FAVORECER

Na 37ª e 38ª rodadas do campeonato, a vida do time tricolor pode ser mais fácil. O clube irá enfrentar, respectivamente, o Internacional, no Morumbi, e o Goiás, fora de casa.

A tendência é que a equipe gaúcha, atual vice-líder, não tenha mais chances de ser campeã e entre em campo sem grandes pretensões, visto que já garantiu a sua vaga na Libertadores 2023. O elenco esmeraldino também não tem pelo que lutar na última rodada, pois está em 13º lugar, com nove pontos de vantagem para a zona do rebaixamento e sete pontos atrás do próprio São Paulo, que fecha o G8.

ESCALAÇÕES

O técnico Rogério Ceni ganhou um novo desfalque neste sábado (29): o lateral-direito Moreira sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior durante treino, e precisará passar por uma cirurgia. Ele se junta a Miranda, Igor Vinícius, Caio, Nikão e Alisson no departamento médico. Diego Costa, recuperado de lesão, ainda faz treinos de transição e não deve atuar nesta terça-feira, enquanto Arboleda foi liberado para encerrar sua recuperação no Equador.

Por outro lado, Ceni poderá contar com o volante Pablo Maia, que volta de suspensão. Assim, uma possível escalação inicial do São Paulo tem: Felipe Alves; Rafinha (Ferraresi), Luizão, Léo e Reinaldo (Marcos Guilherme); Pablo Maia, Colorado (Igor Gomes ou Galoppo) Rodrigo Nestor e Patrick; Luciano e Calleri.

O Atlético-MG, por sua vez, não poderá contar com Nacho Fernandez, suspenso pelo terceiro amarelo, e Alan Kardec, vetado após sentir dores na coluna. Hulk, Igor Rabello, Guilherme Arana e Pedrinho seguem no departamento médico.

Portanto, uma possível formação inicial do técnico Cuca tem: Everson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô; Allan, Jair e Zaracho; Ademir, Sasha e Keno.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (1º)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere