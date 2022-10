Como parte da preparação para a Copa do Mundo de futebol feminino de 2023, a seleção brasileira enfrentará o Canadá em dois amistosos durante a última Data Fifa do ano, entre 7 e 15 de novembro.

Próximo compromisso marcado! ?



Isso mesmo que você leu: nossos próximos amistosos serão no Brasil! As #GuerreirasDoBrasil vão enfrentar o Canadá em dois jogos preparatórios na data FIFA de novembro. Confira todos os detalhes! ???????? pic.twitter.com/ro21htoAjO — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 29, 2022

Notícias relacionadas:

Segundo nota divulgada pela assessoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no último sábado (29), Brasil e Canadá medem forças no dia 11 de novembro, na Vila Belmiro, em Santos (SP), e quatro dias depois na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). As duas partidas terão início às 15h15 (horário de Brasília).

Com dez vitórias consecutivas, 33 gols marcados e apenas um sofrido, a equipe comanda pela técnica sueca Pia Sundhage terá mais um grande teste na preparação para o Mundial, cujos adversários foram conhecidos no dia 22 de outubro. Na primeira fase, o Brasil, que está no Grupo F, medirá forças com um adversário ainda a ser definido, com a França e com a Jamaica.

Tags:

brasil | Canadá | CBF | Esportes | futebol feminino | Seleção Feminina