SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Galesa de Futebol quer mudar o nome de sua seleção assim que acabar a Copa do Mundo do Qatar, que acontece de 20 de novembro a 18 de dezembro deste ano.

A entidade teve conversas formais com a Uefa para resolver o problema. Sua intenção é mudar as suas seleções nacionais para Cymru, que significa Gales na língua galesa.

Noel Mooney, presidente executivo da Federação Galesa, explicou o motivo de eles estarem pensando em mudar seu nome.

"Nossa visão no momento é que nacionalmente nos chamamos de Cymru. É assim que nomeamos nossas seleções. Se você olhar para o nosso site, nos referimos a nós mesmos desta forma. Internacionalmente, sentimos que ainda há trabalho a ser feito, então iremos para esta Copa do Mundo como País de Gales", declarou. E continuou:

"Mas acho que 2023 será um ano em que teremos uma boa discussão com todas as partes interessadas, sejam governos, conselhos e órgãos de decisão, funcionários, clubes e jogadores. Somos uma organização democrática muito aberta. E hoje não decidimos unilateralmente fazer algo assim", acrescentou Mooney.

A decisão é motivada após o sorteio para os grupos de qualificação para a Eurocopa 2024, no qual o País de Gales ficou no mesmo em que a Turquia. Os turcos competem com o nome Turkiye depois que seu governo solicitou que o país fosse conhecido mundialmente por seu nome na língua oficial.