RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense está garantido na Libertadores do ano que vem. O time tricolor venceu o Ceará, na noite desta segunda-feira (31), na Arena Castelão,em Fortaleza (CE), e tem vaga, ao menos, na fase inicial do torneio continental. O triunfo por 1 a 0 foi construído com gol de Cano, que alcançou marcar históricas do clube das Laranjeiras e da competição.

Com o resultado positivo, o time das Laranjeiras foi a 61 pontos, no G4. Vale ressaltar que após o título do Flamengo na Libertadores, o G8 já está confirmado no Brasileiro. Já o clube alvinegro, permanece com 34 e vê a situação ficar ainda mais complicada no torneio.

Na próxima rodada, o Ceará visita o Corinthians, enquanto o Fluminense recebe o São Paulo.

O Fluminense manteve a estrutura do time que vem atuando nas últimas rodadas, com André, Martinelli, Yago e Ganso no meio de campo. O time iniciou com certa dificuldade, mas logo começou a achar espaços e criar chances, principalmente com Cano.

Com a expulsão de Cléber no segundo tempo, o time tricolor ficou com um a mais e passou a ter mais facilidade. Neste contexto, Cano chegou ao gol que colocou os visitantes em uma situação mais confortável no jogo aos 26 minutos. Com o placar favorável, houve novas chances, mas, principalmente, atenção à defesa.

Com o tento, Cano chegou a 39 gols na temporada. Assim, ele igualou marca de Magno Alves, que fez 39 em 2002, até então o maior artilheiro do tricolor em uma temporada. O argentino, ao longo deste ano, superou nomes como Washington, que fez 37 gols em 2008, e Fred, que fez 34 em 2011.

Além disso, chegou aos 21 no Brasileiro e igualou Aristzábal, que fez a marca em 2003, como maior artilheiro estrangeiro da competição em uma única edição.

O Ceará foi a campo com o esquema 4-5-1 e, no início do jogo, conseguiu pressionar a saída de bola do Fluminense, tirando o adversário um pouco da "zona de conforto". O time da casa até conseguiu criar chances, mas deixou espaços na marcação e viu o adversário ser mais perigoso.

No segundo tempo, Juca Antonello buscou apostar na velocidade, mas a expulsão de Cléber mudou o panorama, e o Ceará se viu mais acuado. Após o gol do Fluminense, o time não conseguiu mostrar poder de reação, apesar das mudanças

CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richardson (Iury Castilho), Fernando Sobral (Lima), Richard (Geovane), Diego Rigonato (Victor Luis) e Vina (Erick); Cleber. Técnico: Juca Antonello

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino (Nathan), Manoel e Cristiano; André, Martinelli, Yago (Matheus Martins) e Ganso (David Braz); Arias e Cano (Alan). Técnico: Fernando Diniz

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/ SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Neuza Ines Back (Fifa/SP) VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Cléber e Victor Luis (CEA); Cristiano e Cano (FLU)

Cartão vermelho: Cléber (CEA)

Gol: Cano (FLU), aos 26'/2ºT