Acervo Pessoal - em 2018, se apaixonou pelas corridas de rua

Antes mesmo de aprender a andar ela já estava na água. Com sete meses de vida, Andressa Miana já batia as perninhas na água e entrava para o mundo da natação. Seu amor pelo esporte, começou ali. "Minha paixão pelo esporte começou cedo. Na minha vida inteira fui muito ligada ao esporte nunca fui uma criança parada sempre fui muito ativa. Comecei na natação com sete meses de vida e hoje tenho 22 anos, então tem 22 anos que faço natação e com 4 anos já competia", conta Andressa. Aos 19 anos ela parou de fazer provas na piscina, mas continuou nadando por hobby, pelo amor ao esporte.

FOTO: Acervo Pessoal - Com sete meses de vida Andressa começou a nadar

Em 2018, Andressa iniciou no mundo das corridas de rua e mais uma vez, se apaixonou por um esporte. Da corrida para a bicicleta foi um pulo e o triatlo começou a tomar forma em sua cabeça e coração, e, em 2021, ela entrou de vez para o mundo tri. Ainda bem. "Comecei a fazer treino conjugado, de nadar e correr e depois comecei a pesquisar mais sobre o triatlo. Eu sempre falei, mas nunca tive coragem de colocar em prática. então pensei: Por que não o triatlo? Sempre que comecei a praticar um esporte queria fazer mais então me encontrei no triatlo".

FOTO: Acervo Pessoal - em 2018, se apaixonou pelas corridas de rua

Andressa também é estudante de odontologia no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora e pensa comigo, como ela consegue conciliar um curso superior com os treinos? Sobre sua rotina ela relata. "Minha vida é uma correria não é fácil, mas graças a Deus consigo concilia. Não tenho tempo praticamente nenhum para vida social e normalmente eu treino antes da aula ou no horário de almoço ou a noite. Eu vou encaixando os treinos nos horários que eu tenho livre. Normalmente eu treino mais de manhã, antes da minha aula, e no intervalo das aulas da faculdade. É uma correria, mas levo malas com as roupas de treino e vou fazendo essa troca. as vezes trago a bike no carro pra treinar no intervalo de uma aula ou outra e tem dado certo, graças a Deus. É uma correria, mas é uma correria que eu gosto e não me vejo mais sem".

Em julho de 2022, Andressa foi campeã em sua categoria (20 a 24 anos) da última etapa do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint – 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida que aconteceu em Florianópolis e essa prova garantiu a ela uma vaga no campeonato Mundial que será disputado em 2023 em Munique na Alemanha. Sobre representar o Brasil pela primeira vez em um mundial, Andressa relata. "Classificar para o mundial foi incrível, afinal pratico o esporte há mais ou menos um ano e quatro meses e eu não esperava esse resultado. Fiz o brasileiro para ter a experiência de competir com gente grande, mas eu não imaginava ir bem e conseguir a classificação nas três etapas do brasileiro, pegar pódio nas três etapas e ainda ser a campeã brasileira de Triatlo Sprint. É incrível ainda não estou acreditando e estou muito feliz de ter conseguido essa vaga e poder representar o país e a minha cidade. É uma felicidade que não cabe em mim, pois isso só mostra, em tão pouco tempo, que todo o esforço e dedicação valeram a pena. Eu abri mão de muita coisa estar onde estou e conquistar o que estou conquistando. Não cheguei onde quero, ainda falta muita coisa, mas fico muito feliz, estou honrada e muito grata".

FOTO: Acervo Pessoal - Andressa pratica o triatlo há apenas um ano e quatro meses e já é campeã brasileira

Para prosseguir no esporte Andressa conta com o apoio dos pais e de acordo com ela, eles são os seus maiores incentivadores e sua fonte de inspiração. "Eles me acompanham desde o início em cada passo, incentivando, são meus principais motivadores. Só cheguei até aqui por causa deles que não me deixaram desistir. Amo muito meus pais e pra mim eles são minha base. Estão sempre comigo, me apoiando e além de pais sempre me dão dicas, eles são meus treinadores, staff, tudo! Sem eles eu não teria conquistado nada do que estou conquistando porque além disso tudo que eu falei eles também são meu "paitrocinio"".

Andressa conta que tem apoiadores, mas ainda não conseguiu nenhum patrocinador e, para a disputa do mundial, um patrocínio é primordial. "Agora eu estou atrás de patrocínio para ir para o mundial, pois até então eu tenho apoiadores, mas não tenho ajuda financeira e estou em busca de patrocinadores para me apoiar nessa jornada que só tá começando".

Como é curto o prazo entre a etapa do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint e o Mundial a ser disputado na Alemanha, Andressa fez uma programação para o caso de conseguir a classificação. Afinal, as despesas de uma participação internacional são muitas e é necessário planejamento para conseguir recursos para custear passagens, alimentação e hospedagem. Pensando assim, desde que venceu a etapa de Florianópolis (SC) que ela tem buscado patrocinadores ou apoio de quem queira ajudar. Os interessados, sejam empresas ou pessoas físicas, podem entrar em contato pelo e-mail andressamiana@gmail.com. Uma excelente oportunidade para quem acredita que os destaques de nossa cidade merecem receber apoio.

E o que ela espera do futuro? Alçar voos ainda mais altos. "Eu espero no futuro me tornar uma atleta profissional, melhorar muito a minha performance e continuar conquistando tudo que tenho conquistado e um pouco mais se Deus quiser. Vou trabalhar muito pra chegar onde eu tanto quero e onde eu tanto sonho. Espero conquistar mais campeonatos brasileiros e mundiais se Deus quiser".

Sem dúvidas, ainda ouviremos falar muito esse nome, Andressa Miana.

FOTO: Acervo Pessoal - Andressa Miana é Campeã Brasileira de Triatlo Sprint

Acervo Pessoal - Da natação e corrida para o triatlo foi um pulo e em 2021 ela já treinava forte na modalidade Acervo Pessoal - Com sete meses de vida Andressa começou a nadar Acervo Pessoal - Andressa pratica o triatlo há apenas um ano e quatro meses e já é campeã brasileira Acervo Pessoal - Andressa Miana é Campeã Brasileira de Triatlo Sprint

Tags:

Esporte | natação | Triathlon