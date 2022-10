SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, conseguiu o melhor tempo no treino classificatório, neste sábado (1º), e largará em primeiro no GP de Singapura de Fórmula 1, neste domingo (2).

Sergio Pérez, da Red Bull, ficou em segundo, com Lewis Hamilton da Mercedes em terceiro. Max Verstappen largará apenas em oitavo, depois de uma volta ruim no Q3.

O holandês saiu da pista irritado com a equipe. Ele pode ser campeão já neste domingo, desde que vença a corrida e que haja uma combinação de maus resultados de Leclerc e Pérez, o que agora ficou mais improvável.

O treino no circuito de rua de Singapura, que aconteceu depois de uma forte chuva no país asiático, foi marcado pela mudança na umidade da pista, o que levou os pilotos e as equipes a mudarem a estratégia de pneus ao longo do evento.

O GP de Singapura está marcado para as 10h (de Brasília) deste domingo (2).

Q1

Com trechos da pista ainda muito molhados, os pilotos tiveram dificuldade de controlar o carro, que chegaram a derrapar nas áreas de maior umidade. Os pneus intermediários foram fundamentais para a estabilidade e controle do carro.

Leclerc e Verstappen protagonizaram a briga pelo melhor tempo da primeira parte do treino, mas Hamilton conseguiu se colocar entre os dois e terminar na segunda posição. Na parte de trás, houve uma briga dura para avançar ao Q2.

Foram eliminados Bottas, Ricciardo, Ocon, Albon e Latif.

Q2

Na segunda parte do treino a pista começou a secar, e os pilotos viveram o dilema da escolha de pneus. Eles começaram com pneus intermediários, mais apropriados para os trechos úmidos, mas cogitaram a troca para os slicks (macios) logo após a primeira tentativa. Em contato com a equipe via rádio, Leclerc afirmou que, como alguns trechos ainda estavam muito molhados, a mudança seria muito arriscada.

As Aston Martin optaram pelos slicks, mas perderam aderência à pista: Stroll derrapou em um trecho molhado, e Vettel perdeu o controle da direção. Ambos foram eliminados. Russell (por seis milésimos), Mick Schumacher e Zhou também saíram. "Era muito cedo para os [pneus] secos", disse Vettel. Leclerc, Hamilton e Verstappen fizeram os melhores tempos do Q2.

Q3

Já com pneus slicks em todo o grid, Hamilton passou a maior parte da Q3 com a melhor volta. Mas Pérez conseguiu ultrapassá-lo, e logo em seguida Leclerc pulou à frente. No final, Verstappen tentou chegar à ponta, mas acabou desistindo no final, sendo chamado pela Red Bull aos boxes e ficando apenas em oitavo.