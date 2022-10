SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter recebeu o Santos pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (1º), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e venceu pelo placar de 1 a 0 . O único gol da partida foi marcado por Carlos de Pena, aos 23 minutos do primeiro tempo.

O triunfo faz com que o time gaúcho chegue aos 53 pontos e alcance a segunda colocação do torneio, ultrapassando o Fluminense, que no mesmo horário tropeçou diante do Atlético-MG.

Na próxima rodada, dia 05 de outubro, o Inter encara o Flamengo, fora de casa, pelo Brasileiro. Já o Santos joga no mesmo dia, em casa, contra o Atlético-MG.

O primeiro tempo do Internacional foi muito bom. Intenso no ataque, o time criou chances reais de gol, abrindo o placar e desperdiçando oportunidades que poderiam ter aumentado a vantagem. O sistema defensivo foi correto e não deu espaço para os pontas do Santos jogar.

O time comandado por Orlando Ribeiro fez um primeiro tempo ruim, com falhas no sistema defensivo e pouca intensidade no ataque. A equipe melhorou na segunda etapa, mas nada que mudasse o ritmo e o desfecho do confronto.

A partida começou com o Internacional tomando a iniciativa, já que atuava em casa e precisava da vitória para manter as esperanças do título brasileiro.

O gol saiu aos 23 minutos. Bustos trocou passes com Mauricio e, na sequência, cruzou na área. De Pena conseguiu sair da marcação, apareceu sozinho e chutou cruzado, o suficiente para abrir o placar.

Já aos 43 minutos, os donos da casa perderam chance clara de ampliar o marcador. Bustos recebeu a bola na entrada da área e, totalmente livre, errou o chute e mandou por cima do gol defendido pelo goleiro João Paulo.

A segunda etapa teve um Santos mais concentrado e povoando mais o campo de defesa do adversário. No entanto, a dificuldade de criar chances reais de jogo continuava e o goleiro Keiller pouco trabalhou.

INTERNACIONAL

Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Gabriel, Johnny (Liziero), Carlos de Pena (Edenilson) e Mauricio (Alan Patrick); Pedro Henrique (Gustavo Maia) e Alemão (Braian Romero)

SANTOS

João Paulo; Nathan (Auro), Luiz Felipe, Eduardo Bauerman e Lucas Pires; Camacho (Sandry), Carlos Sánchez (Ed Carlos), Luan (Lucas Barbosa) e Ângelo (Lucas Braga); Marcos Leonardo e Soteldo

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Eder Alexandre (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Johnny (Inter); Camacho, Carlos Sánchez, Luiz Felipe e Sandry (Santos)

Gol: De Pena (INT), aos 23 minutos do primeiro tempo