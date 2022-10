SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Independiente del Valle tornou-se neste sábado (1º) o time equatoriano que mais vezes venceu a Copa Sul-Americana. Ao superar o São Paulo na decisão, colocou em sua galeria o segundo troféu do torneio.

Campeão também em 2019, o Del Valle dá ao Equador o terceiro título do país no campeonato. A LDU também já venceu o torneio uma vez, em 2009.

Disputada desde 2002, a competição já teve 17 campeões diferentes, entre clubes argentinos, brasileiros, equatorianos, colombianos, mexicanos, chilenos e peruanos. A Argentina lidera o ranking de conquistas com nove títulos, seguida por Brasil, com cinco, e Equador, com três.

O primeiro time brasileiro a vencer a competição foi o Internacional, em 2008. Chapecoense, São Paulo e Athletico-PR são as outras equipes do país que já conquistaram o torneio.

CONFIRA TODOS OS CAMPEÕES DA COPA SUL-AMERICANA

2002 - San Lorenzo (ARG)

2003 - Cienciano (PER)

2004 - Boca Juniors (ARG)

2005 - Boca Juniors (ARG)

2006 - Pachuca (MEX)

2007 - Arsenal de Sarandi (ARG)

2008 - Internacional (BRA)

2009 - LDU (EQU)

2010 - Independiente (ARG)

2011 - Universidad de Chile (CHI)

2012 - São Paulo (BRA)

2013 - Lanús (ARG)

2014 - River Plate (ARG)

2015 - Santa Fe (COL)

2016 - Chapecoense (BRA)

2017 - Independiente (ARG)

2018 - Athletico Paranaense (BRA)

2019 - Independiente del Valle (EQU)

2020 - Defensa y Justicia (ARG)

2021 - Athletico Paranaense (BRA)

2022 - Independiente del Valle (EQU)