SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Mallorca por 1 a 0, na tarde deste sábado (1º), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O placar foi construído com gol de Lewandowski ainda na primeira etapa. Os catalães ainda contaram com a boa atuação de Ter Stegen para garantir a vitória.

Com esse resultado, os comandados de Xavi Hernández assumem a liderança da La Liga, com 19 pontos. Mas ainda aguardam a partida do Real Madrid ?neste domingo (02) às 16h? para saber se se mantém na primeira colocação.

O Barcelona segue invicto na competição e soma sua sexta vitória consecutiva com um aproveitamento de 90%. No momento, só perde para o Real Madrid, que está com 100%.

Do outro lado, o Mallorca permanece na décima posição da tabela, somando oito pontos em sete partidas.

O Barcelona volta a campo na próxima terça-feira (04) contra a Inter de Milão, às 16h (de Brasília), pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Pelo Espanhol, os catalães enfrentam o Celta de Vigo no domingo (09) às 16h. Já o Mallorca encara o Elche na segunda (10), às 16h.

A partida até começou equilibrada, com as duas equipes tendo oportunidades e levando perigo ao gol adversário. Aos 19 minutos, Lewandowski recebeu na frente de Ansu Fati, entrou na área, cortou a zaga e finalizou no canto esquerdo de Rajkovic, sem chance para o goleiro, a bola chegou até a bater na trave e entrar.

Lewandowski assume a artilharia do Espanhol, somando nove gols na competição. O polonês tem mais gols que 13 das 20 equipes do torneio no momento.

Pouco depois de o Barcelona abri o placar, Ter Stegen foi fundamental para manter a vantagem catalã. Antonio Sánchez cruzou rasteiro na pequena área, Jaume Costa apareceu nas costas de Balde e deu um carrinho para mandar para o gol, mas Ter Stegen fez excelente defesa para evitar o empate.

O goleiro alemão sofreu apenas um gol no Espanhol e já soma mais de 500 minutos de baliza zero.

A segunda etapa começou com o Mallorca buscando igualar o confronto, com tentativas de Muriqi, Antonio Sánchez e Raíllo. Com dez minutos do segundo tempo, as finalizações estavam em 3 a 0 para a equipe de Javier Aguirre.

O Barcelona se manteve com a maior posse de bola, mas com passes laterais na intermediária. A equipe de Xavi Hernández aproveitou a vantagem no placar para, com tranquilidade, criar oportunidades de se infiltrar na defesa adversária.