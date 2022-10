RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A cada jogo Pedro tem mostrado a Tite que sua convocação para a Copa do Mundo é algo inevitável. Em seu retorno ao Flamengo após deixar o dele nos amistosos da seleção brasileira nas datas Fifa, o atacante emplacou logo um "hat trick" na vitória do time rubro-negro por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado (1º), no Maracanã (RJ), pelo Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Flamengo encerrou o jejum de vitórias na competição que já durava quatro jogos, foi aos 48 pontos e aliviou um pouco a pressão que já começava a se desenhar no ambiente do clube.

O técnico Dorival Júnior resolveu poupar dois jogadores experientes no jogo deste sábado: o zagueiro David Luiz e o lateral esquerdo Filipe Luís, que foram respectivamente substituídos por Pablo e Ayrton Lucas.

O zagueiro Léo Pereira, o lateral direito Matheuzinho e o volante João Gomes cumpriram suspensões. O volante Erick Pulgar foi vetado pelo departamento médico por conta de uma torção no tornozelo esquerdo. Já o atacante Bruno Henrique e o zagueiro Rodrigo Caio se recuperam de suas respectivas cirurgias.

O clube rubro-negro abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo, com Gabigol, após grande assistência de Arrascaeta. Seis minutos antes, o mesmo camisa 9 havia desperdiçado um pênalti ao chutar na trave esquerda. Na ocasião, o zagueiro Lucas Cândido foi expulso e deixou o time paulista com um a menos.

Mesmo sofrendo grande pressão, o Red Bull Bragantino chegou ao empate em cobrança de pênalti de Helinho logo no início do segundo tempo, com uma infração de Vidal em Ramires com menos de um minuto.

Foi então que Pedro entrou em cena, escorando para o gol aos 20, fazendo mais um de peito, aos 24, e emplacando seu hat trick um minuto depois, com um chute após passe de Ayrton Lucas. Em seguida, foi substituído e ovacionado pela torcida.

Na próxima rodada o clube rubro-negro recebe o Internacional, na quarta-feira (5), no Maracanã (RJ), e o Red Bull Bragantino enfrenta o Cuiabá no Nabi Abi Chedid (SP), no mesmo dia.

FLAMENGO

Santos, Rodinei (Varela), Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Vidal, Thiago Maia (Everton Cebolinha), Arrascaeta (Victor Hugo) e Everton Ribeiro (Matheus França); Gabigol e Pedro (Marinho). Técnico: Dorival Júnior.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul (Praxedes), Lucas Evangelista e Hyoran (Hurtado) (Eric Ramires); Artur, Helinho (Sorriso) e Carlos Eduardo (Jadsom Silva). Técnico: Maurício Barbieri.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Arrascaeta (FLA)

Cartões vermelhos: Luan Cândido (RED)

Gols: Gabigol (FLA), aos 11'/1ºT; Helinho (RED), aos 2', Pedro (FLA), aos 20', aos 24' e aos 25'/2ºT.