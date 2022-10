SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR venceu o lanterna Juventude por 2 a 0, neste sábado (1º), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Vitinho e Fernandinho.

A vitória levou o clube paranaense ao quinto lugar, com 47 pontos, mesma pontuação do Corinthians -que joga contara o Cuiabá na noite deste sábado.

O Juventude, por sua vez, continua no 20º lugar, com 19 pontos, e vê as esperanças de permanecer na Série A cada vez menores.

O Athletico-PR começou a partida dominante, pressionando a defesa do Juventude, e conseguiu o primeiro gol aos 20 minutos, quando Vitor Roque abriu espaço dentro da área e cruzou para Vitinho, que bateu para o gol.

O time paranaense seguiu pressionando, e quase ampliou o placar aos 34 minutos, com Terans, mas Pegorari garantiu a defesa. Os gaúchos tentaram alguns lances no final, mas não conseguiram passar da defesa athleticana.

O Athletico-PR voltou para a segunda etapa com a mesma postura ofensiva, e conseguiu o segundo gol aos 23 minutos, quando Terans encontrou Fernandinho, que chutou da entrada da área e anotou o tento.

Os donos da casa ainda arriscaram esticar a vantagem em jogadas com Christian, Vitinho e Cuello. O Juventude tentou a reação com chute de Chico, aos 43, mas Bento segurou a jogada, e partida terminou com a vitória dos mandantes.

O Athletico-PR agora se prepara para receber o Fortaleza, na quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília). Um dia antes, na terça-feira (4), o Juventude recebe o Corinthians, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 21h30 (de Brasília).

ATHLETICO-PR

Bento; Orejuela, Thiago Heleno, Nicolás Hernández e Pedrinho; Fernandinho, Erick e Terans; Canobbio (Cuello), Vitor Roque (Pablo) e Vitinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari

JUVENTUDE

Pegorari; Rodrigo Soares (Paulo Henrique), Thalisson Kelven, Vitor Mendes e Capixaba; Elton (Jean), Jadson (Chico, Rafinha (Vitor Gabriel) e Gabriel Tota (Felipe Pires); Guilherme Parede e Pitta. Técnico: Umberto Louzer

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data e hora: 01/10/2022 - 19h (de Brasília)

Arbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa/DF)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Vitor Roque, Canobbio e Pedro Henrique (ATH); Gabriel Tota, Elton, Pegorari, Vitor Mendes e Felipe Pires (JUV)

Gols: Vitinho (ATH), aos 19'/1ºT ; Fernandinho (ATH), aos 23'/2ºT