SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clubes, atletas e ex-atletas prestaram homenagens a Eder Jofre. Maior nome do boxe brasileiro, ele morreu na madrugada de domingo (2), em decorrência de uma insuficiência renal aguda.

O boxeador Acelino Freitas, o Popó, foi um dos que ofereceram seu tributo. "Perdemos nosso Galo de Ouro. Vá em paz, meu campeão", publicou o baiano em suas redes sociais.

Houve também reverência por parte de times de futebol, como o Cruzeiro. "Eder Jofre é uma lenda mundial do boxe e estará registrado eternamente como um dos maiores atletas que nosso país produziu. O Cruzeiro lamenta sua morte e deseja força para toda a sua família."

O paulistano era torcedor do São Paulo, que se estendeu em suas homenagens. Além de deixar mensagens em seus perfis nas redes sociais, a agremiação do Morumbi publicou uma série de textos em seu site oficial, relembrando a vida e a carreira do campeão.

O clube recordou que Jofre chegou a defender suas cores no início da carreira, ganhando seus primeiros títulos estaduais e nacionais como atleta são-paulino. "O São Paulo Futebol Clube se solidariza com família, amigos e fãs do pugilismo, em geral, neste momento de dor."