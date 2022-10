SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após vencer o Atlético-MG por 1 a 0 e se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro, com 60 pontos, o Palmeiras se prepara para ir até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo nesta segunda-feira (3), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do nacional. Uma vitória pode aproximar ainda mais o time alviverde de uma vitória precoce, selando um ano produtivo para a equipe do Allianz Parque.

O ano de 2022 já está marcado no Palmeiras por um bom desempenho coletivo e pela conquista de dois títulos, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Paulista, além de ótimas campanhas na Libertadores, onde foi semifinalista, e no Campeonato Brasileiro, onde é líder. Mas há também destaques individuais, ou setoriais, a serem reconhecidos. Tais como o desempenho da zaga.

Formado quase sempre por Gómez e Murilo, o miolo defensivo alviverde vive um ano fora da curva tanto em sua função primária, defendendo, quanto nos números ofensivos. O Palmeiras deste ano tem a sexta melhor defesa da história do clube (média de 0,64 gol/ jogo). E, com 19 gols feitos, tem a zaga mais artilheira em 108 anos.

Gustavo Gómez e Murilo fizeram nove gols cada. E Luan anotou mais um. O total supera a marca de 1999 (dez gols de Júnior Baiano, cinco de Roque Jr., dois de Cléber e um de Agnaldo) e de 2006 (quatro de Daniel, três de Gamarra e Nen e dois de Dininho, Douglas, Leonardo Silva e Thiago Gomes). E ainda há dez jogos pela frente.

As marcas de Murilo e Gómez nesta temporada os colocam no top 5 de zagueiros com mais bolas na rede em uma única temporada pelo Palmeiras, ao lado de Vagner Bacharel e Daniel. O recordista no quesito é Júnior Baiano, com dez.

PILAR DA EQUIPE E CONTRATAÇÃO QUE MAIS DEU CERTO

A temporada começou com Gómez e Luan repetindo a dupla que formam desde 2018. Mas, logo depois do Mundial de Clubes, em fevereiro, Luan sofreu uma grave lesão muscular, e só retornou ao time em junho. E neste meio tempo, Murilo tomou conta da posição.

Contratado no início da temporada junto ao Lokomotiv (RUS), Murilo, 24, é a contratação que mais deu certo dentre todas as seladas pelo diretor Anderson Barros em 2022. O jogador custou US$ 2,8 milhões (R$ 15,5 milhões ao clube) por 80% dos seus direitos econômicos. E só está no elenco ainda porque a diretoria recusou mais de uma proposta por ele.

A dupla Gómez-Murilo deu tão certo quanto a que o capitão do time formava com Luan. O estilo de jogo do beque revelado pelo Cruzeiro casou muito bem com o do paraguaio, um dos pilares da equipe.

Mas, ao lado de Luan, Murilo também tem bons números. Em seis partidas juntos, eles nunca foram derrotados.

No Palmeiras, Gómez é encarado como um atleta quase inegociável. Se Gómez deixar o clube um dia será por algum acontecimento raro ou por sua vontade, algo que não parece que vá acontecer tão cedo. Junto com Weverton, Zé Rafael e Rony, ele é encarado como um dos pilares do time.

Já tendo passado pelo futebol europeu sem sucesso, atuando pelo Milan (ITA), Gustavo Gómez atingiu um status no Palmeiras que terá de lutar muito para conseguir em outra equipe. De modo que seu tempo de permanência no Alviverde tem tudo para não parar de crescer tão cedo. Gómez está em casa na Academia de Futebol.

Se marcar mais uma vez na temporada, ele vai se isolar no topo da lista de zagueiros com mais gols em uma única edição de Brasileiro. Atualmente, ele soma sete e está empatado com Daniel, que atingiu a mesma marca em 2005.

ESCALAÇÕES

O técnico Abel Ferreira terá reforços importantes nesta rodada: Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino voltam de suspensão, enquanto Weverton E Gustavo Gómez voltam de compromisso com as seleções brasileira e paraguaia, respectivamente. Por outro lado, Jailson e Raphael Veiga seguem no departamento médico do time.

Portanto, uma possível escalação inicial do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

O Botafogo, por sua vez, será desfalcado por Marçal e Victor Cuesta, que receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. Em compensação, o técnico Luís Castro poderá contar com Eduardo, que volta de suspensão, e Gatito Fernández, que estava com a seleção do Paraguai.

Assim, uma possível escalação do time alvinegro tem: Gatito Fernández; Saravia, Adryelson, Kanu e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Victor Sá, Junior Santos e Tiquinho Soares.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta segunda-feira (3)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: SporTV e Premiere