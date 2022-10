SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos jogadores de defesa mais famosos da NFL na atualidade, J.J,Watt publicou na sua conta oficial do Twitter que seu coração voltou ao ritmo normal na última quinta-feira (29), após passar por um procedimento no coração um dia antes.

De acordo com o jornalista Ian Rapoport, do site oficial da NFL, o jogador não estava se sentindo bem na quarta-feira (28) e um médico constatou o problema no coração.

Com isso, ele estará em campo neste domingo (2) para defender o Arizona Cardinals contra o Carolina Panthers, em jogo válido pela quarta rodada da temporada regular na NFL.

Vale destacar que o defensive end não treinou na quarta e na quinta-feira e foi colocado questionável para o jogo de domingo por causa de uma lesão na panturrilha.

Watt está com 33 anos e tem uma carreira sólida na principal liga de futebol americano do mundo. Jogou no Houston Texans de 2011 a 2020, onde se tornou um dos maiores ídolos da história da franquia, e está em Arizona desde 2020.

Na NFL, os Cardinals são da Divisão Oeste da Conferência Nacional, junto com os rivais Seattle Seahawks, San Francisco 49ers e os atuais campeões Los Angeles Rams.