SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo é a cara de um novo Cruzeiro e a revista Forbes, referência em economia e mercado, colocou o Fenômeno como um case de sucesso. Dessa vez como gestor e CEO, com um projeto que já alcançou seu primeiro objetivo com a o time mineior.

Depois de três anos longe da elite do futebol brasileiro, o Cruzeiro está de volta à Série A no primeiro ano de nova gestão da SAF, comandada por Ronaldo. A Forbes destaca o trabalho de curto prazo, que mudou completamente o rumo do clube.

Para a revista especializada, os bons resultados em campo, destacam ainda mais as virtudes e liderança do Fenômeno, que conseguiu gerir uma dívida gigante e um futebol que não se encontrava.

"Esse sucesso - tão fulminante quanto eram suas arrancadas em direção ao gol - está sendo apontado como um divisor de águas no modelo de administração dos clubes do país", ressaltou a matéria.