SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os brasileiros foram às urnas neste domingo (2) em todo o país. Ao todo, 156 milhões de eleitores estão aptos a votar para os cargos deputado estadual ou distrital, deputado federal, governador, senador e presidente da República.

Nas últimas semanas, com o dia da votação se aproximando, os principais concorrentes na disputa presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), receberam apoios de diversas personalidades do mundo do esporte.

De Neymar e Raí, do futebol ao vôlei, muitos atletas e ex-atletas declararam seu voto por meio das redes sociais. A reportagem e escalou um time de 11 apoiadores dos candidatos que polarizam a eleição em 2022; confira.

LULA

Raí

Um dos maiores ídolos da história do São Paulo e tetracampeão mundial pela seleção brasileira, Raí declarou voto em Lula em vídeo postado no último dia 12 nas suas redes sociais.

Casagrande

Ídolo do Corinthians e uma das referências da era conhecida como Democracia Corintiana, Walter Casagrande Jr. também é apoiador de Lula. Colunista do UOL Esporte, Casão inclusive declarou o voto em sua coluna.

Ana Moser

Ao lado de Casagrande e Raí, Ana Moser é uma das articuladoras do movimento "Esporte Pela Democracia", fundado em 2020. A ex-jogadora de vôlei, medalha de bronze nos Jogos de Atlanta em 1996, declarou o apoio a Lula com uma postagem com o número 13.

Luxemburgo

Ex-lateral esquerdo do Flamengo e multicampeão como técnico no futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo também faz parte do "Time Lula". O ex-jogador chegou a se colocar como pré-candidato a senador pelo Tocantins, mas o PSB escolheu outro nome para a disputa. Em vídeo postado nas suas redes sociais, ele declarou apoio ao candidato do PT e se referiu a Bolsonaro como "um sociopata".

Carol Solberg

Marcada por um protesto contra Bolsonaro após uma partida de vôlei de praia, a jogadora postou um vídeo nas redes sociais onde declara o voto em Lula. "Eu voto 13. Lula presidente", escreveu.

Joana Maranhão

Ex-nadadora dona de três medalhas de prata em Jogos Pan-Americanos, Joana Maranhão sempre demonstrou sua posição em defesa de pautas ligadas à esquerda e é apoiadora de Lula.

Juninho Pernambucano

O ex-jogador do Sport, Vasco e seleção brasileira apoia Lula e até apareceu como VAR em vídeo de campanha do candidato do PT. "Agora, ele vai ser de novo o nosso presidente. Esse é craque", disse Juninho na propaganda.

Paulinho

Ex-Vasco e atualmente no Bayer Leverkusen, da Alemanha, o meia Paulinho declarou voto em Lula no último dia 19 em suas redes sociais. "Faltam 13 dias! 13, Brasil", escreveu o jogador, fazendo referência ao número do PT.

Diogo Silva

Medalha de ouro no taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Brasil, o lutador Diogo Silva esteve no encontro de Lula com atletas e ex-atletas em São Paulo e declarou voto no ex-presidente.

Igor Julião

Ex-jogador do Fluminense e atualmente no Vizela, de Portugal, Igor Julião não esconde seu apoio a Lula nesta eleição. O atleta já compartilhou mensagens elogiando o candidato do PT e criticando Jair Bolsonaro.

Yuri Lara

O volante do Vasco, de 28 anos, é mais um que declarou voto nesta semana no candidato do PT e faz parte do "Time Lula".

BOLSONARO

Neymar

No último dia 29, o atacante do PSG e da seleção brasileira postou um vídeo declarando apoio a Bolsonaro. Nas imagens publicadas em suas redes sociais, Neymar aparece dançando, cantando uma música e fazendo o número 22 em alusão ao candidato do PL.

Robinho

O ex-atacante do Santos e da seleção brasileira, condenado por estupro em última instância pela Justiça italiana, em janeiro, veio a público nas redes sociais para declarar seu voto em Bolsonaro. Robinho também postou uma foto fazendo o número 22.

Rivaldo

Pentacampeão pela seleção brasileira em 2002 e melhor do mundo em 1999, o ex-meia Rivaldo é eleitor de Bolsonaro desde 2018 e demonstra seu apoio nas redes sociais. Em junho, eles inclusive almoçaram juntos nos EUA.

Marcos

O ex-goleiro Marcos é outro pentacampeão que também apoia Bolsonaro desde 2018. O ídolo palmeirense é bastante ativo nas redes sociais, onde, além de declarar seu apoio ao candidato do PL, também faz críticas ao ex-presidente Lula.

Lucas Moura

O atacante do Tottenham também declarou seu voto em Bolsonaro em uma entrevista ao podcast "Cara a tapa", de Rica Perrone. Lucas justificou seu voto dizendo se identificar mais com as ideias de direita.

Nelson Piquet

Entre os esportistas, Nelson Piquet é um dos que está mais próximo de um dos candidatos. O ex-piloto da Fórmula 1 fez doações para a campanha de Jair Bolsonaro e para o PL. No passado, ele também já afirmou que é "Bolsonaro até a morte" e chegou a dirigir um carro para o presidente.

Emerson Fittipaldi

Primeiro brasileiro a conquistar um título na Fórmula 1, Emerson Fittipaldi é mais um ex-piloto a demonstrar apoio a Bolsonaro. Candidato ao senado na Itália por um partido de direita, ele afirmou que torce para o atual presidente e já apareceu em fotos ao lado do candidato do PL.

Maurício Souza

Envolvido em polêmicas por falas homofóbicas, o jogador de vôlei apareceu ao lado de Bolsonaro em Brasília e já compartilhou pensamentos alinhados às falas do presidente. Ele é mais um do "Time Bolsonaro" de carteirinha.

Ana Paula Henkel

Ex-jogadora de vôlei, Ana Paula Henkel costuma demonstrar apoio aos posicionamentos de Bolsonaro e tecer críticas nas redes sociais aos outros candidatos a presidente.

Felipe Melo

Atualmente no Fluminense, o ex-jogador do Palmeiras e da seleção brasileira é um apoiador declarado de Bolsonaro desde a última eleição presidencial. No último dia 29, o volante publicou um vídeo em suas redes sociais em que, ao lado da família, pede voto no candidato do PL.

Renato Gaúcho

O treinador do Grêmio, clube onde foi campeão mundial como jogador e é ídolo, também usou as redes sociais para declarar apoio a Bolsonaro. No último dia 19, ele postou um vídeo em que pede voto no candidato do PL.