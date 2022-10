SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O PSG venceu o Nice por 2 a 1 no último fim de semana e, com isso, o zagueiro Sergio Ramos manteve a marca: jamais perdeu no Campeonato Francês defendendo a equipe parisiense.

São 21 partidas com a camisa do Paris Saint-Germain na Ligue 1 e o retrospecto é impressionante: 17 vitórias e apenas quatro empates.

Vale lembrar que a temporada passada foi bem complicada para o defensor, que lidou com alguns problemas físicos e a dificuldade de entrar na rotação do elenco do time parisiense. Neste ano, ele está livre das lesões e conseguindo ganhar ritmo em campo.

Aos 36 anos, Sergio Ramos tem uma carreira de sucesso no futebol. Depois de ir bem no Sevilla, em 2004/2005, assinou com o Real Madrid, onde se tornou ídolo, defendendo o clube por mais de 15 anos e conquistados diversos títulos, como quatro Liga dos Campeões.

O Paris Saint-Germain lidera o campeonato francês, com 25 pontos conquistados em nove partidas disputadas. O Olympique da Marselha está na segunda colocação, com apenas dois pontos a menos.

A próxima partida do clube francês na temporada é no dia 05 de outubro, quarta-feira, quando visita o Benfica, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.