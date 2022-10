Reprodução - Internet

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o popular Brasileirão, agitou o sábado (01) com grandes confrontos. Confira os resultados.

SÁBADO (01)

Atlético-MG 2 x 0 Fluminense - Gols Hulk (2)

Internacional 1 x 0 Santos - Gol Carlos de Pena

Ceará 1 x 2 América-MG - Gol Ceará Vina. Gols América Felipe Azevedo e Juninho

Flamengo 4 x 1 Bragantino - Gols Flamengo Pedro (3) e Gabriel. Gol Bragantino Helinho.

Goiás 0 x 1 Fortaleza - Gol Lucas Sasha

Avaí 1 x 2 Atlético-GO - Gol Avaí William Pottker. Gol Atlético Baralhas e Wellington Rato

Athetico-PR 2 x 0 Juventude - Gols Fernandinho e Vitinho

Corinthians 2 x 0 Cuiabá - Gols Róger Guedes e Yuri Alberto

Nesta segunda-feira (03) Botafogo e Palmeiras se enfrentam no Engenhão às 20h "finalizando" a rodada.

O São Paulo teve o jogo da rodada adiado devido a final da copa Sul-Americana que o tricolor paulista disputou neste sábado (01). A partida contra o Coritiba acontecerá no dia 20 de setembro, quinta-feira.

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras segue líder isolado da competição com 60* pontos. Logo atrás vem o Internacional (53), Fluminense (51) e fechando o G4 o Corinthians (50). A quinta posição é ocupada pelo Flamengo (48) seguido por Athletico-PR (47), Atlético-MG (43), América-MG (42), Fortaleza (37), Botafogo (37)*, Santos (37), Goiás (37), São Paulo (37), Bragantino (35), Coritiba (31) e Ceará (31). Abrindo a zona de rebaixamento o Cuiabá ocupa a 17ª posição com 30 pontos em seguida vem Avaí (28), Atlético-GO (25) e fechando a tabela na última posição o Juventude com 19 pontos.