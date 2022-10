SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador Neto detonou nesta segunda-feira (3) os jogadores do São Paulo no programa Os Donos da Bola, da Band. No último sábado (1), o time tricolor perdeu a final da Copa Sul-Americana por 2 a 0 contra o Independiente Del Valle, do Equador.

"Vergonhoso, jogador de futebol tem que ter vergonha na cara, como político e comentarista. Cambada de jogadorzinho. Se tiver um jogador malemá é o Calleri, mesmo sendo expulso. Vocês não representam a camisa do São Paulo, não sabem o que é o São Paulo, não têm ideia o que é Serginho Chulapa, Careca, Muller, Oscar, Darío Pereira. Tem que fazer uma limpa geral", iniciou Neto.

"Aí nós que somos ruins que o São Paulo perdeu o gol, perdeu para um time medíocre, ruim, tem um goleiro que toma frango em jogo de final, ganhou de 3 a 1 na final do Paulista e toma quatro do Palmeiras. Agora, a onda é 'vamos classificar para a Libertadores ou para a pré-Libertadores', disse.

O apresentador também exaltou o torcedor são-paulino, que vem apoiando o time em peso nos jogos no Morumbi. Neto criticou a diretoria e citou alguns nomes do clube tricolor.

"O São Paulo leva mais torcedor que Palmeiras e Corinthians. O que o são-paulino está fazendo é uma coisa absurda. O que não pode é contratar Daniel Alves e continuar pagando salário dele, contratar Miranda que não tem condição de jogar bola, contratar goleiro que era reserva do reserva e joga a final, aí contrata o Jandrei, que era terceiro goleiro do Santos, o Rafinha, que acha que é o Rafinha do Bayern. Vocês acham que o Pablo Maia vai ser um grande craque. Contrataram Nikão, que não joga. É uma vergonha o São Paulo perder para um time de empresário. Tem que ter um mínimo de consideração com a camisa do São Paulo", afirmou.

Neto ainda atacou o técnico Rogério Ceni que, antes da final, deixou em aberto sua continuidade em 2023 caso o São Paulo não vencesse o título da Sul-Americana.

"Vem Rogério Ceni. Por que não pediu a demissão depois do jogo? Por que não é macho? Porque pensa na grana, no status. Não dá para ter os goleiros, que são ruins e não têm panca de goleiro", declarou.

"Quando você pega o Rogério, que quer ser presidente, seja só treinador, não seja 'bambambam'. O São Paulo não pode perder parar um time desses, perder uma decisão como essa que daria uma sustentação de que esse ano ganhou o título e está na Libertadores. É muito pouco para o time que tem", concluiu.