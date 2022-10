PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Não será a derrota da última sexta-feira (30), para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, pela 32ª rodada da Série B, que irá abalar a trajetória do Grêmio rumo ao retorno à elite do Brasileiro. Esta é a opinião do técnico Renato Gaúcho, com a qual o presidente Romildo Bolzan Júnior concorda. De acordo com os dois principais pilares do clube atualmente, a trajetória que tem como destino a Série A está totalmente sob controle.

O próximo compromisso gremista será nesta terça-feira (4), contra o CSA, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Desde o duelo anterior, contra o Sport, Portaluppi havia sinalizado que o jogo no Maranhão não seria o mais importante para os gremistas. Indicou que seus jogadores pendurados forçassem o terceiro amarelo, preservou os veteranos, e, durante a preparação para o encontro, pediu liberação de um treinamento para viajar ao Rio de Janeiro e deu dois dias de folga ao grupo no fim de semana.

No Castelão, em São Luís, após a queda, o discurso foi ameno. O técnico elogiou o rendimento do time, citou erros infantis e garantiu que o tropeço não gera qualquer turbulência no voo até a elite.

"Sofremos esta derrota, mas no meu entender a equipe jogou bem. Foram dois gols bobos, o adversário cresceu, mas não nos abatemos. Lutamos, brigamos... Vida que segue. O Grêmio tem 53 pontos, não é nada que nos abale", salientou Renato.

Portaluppi escora sua tranquilidade na distância para o primeiro time fora da zona de acesso. Atualmente, o time tricolor está seis pontos na frente do Ituano, quinto colocado na tabela.

"O mais importante de tudo é que fizemos nossa parte. O Grêmio não depende de ninguém, só de si mesmo. Temos seis jogos daqui para frente e temos uma boa gordura", comentou.

O discurso do treinador, que ameniza a queda longe de casa, foi referendado pela figura máxima do clube. O presidente Romildo Bolzan Júnior também afirmou que não há motivos para preocupação.

"Está tudo sob controle no que diz respeito à tabela. O Vasco patinou, o Londrina patinou, o Sport tem 46 pontos, o Sampaio Corrêa 45... É uma situação de tabela que está sob controle. Dependemos de nós mesmos e não há problema algum em relação a isso", definiu o mandatário.

ESCALAÇÕES

O técnico Renato Gaúcho poderá contar com uma grande lista de reforços: Edílson, Digo Barbosa, Bruno Alves e Lucas Leiva, que voltam de suspensão; Pedro Geromel e Diego Souza, poupados contra o Sampaio Corrêa; e Villasanti, que está à disposição após ter cumprido compromisso com a seleção do Paraguai.

Por outro lado, o meia-atacante Jhonata Robert rompeu o ligamento cruzado anterior na partida anterior, e deve desfalcar o clube gaúcho pelo restante da temporada.

Portanto, uma possível escalação inicial do Grêmio tem: Brenno; Edilson, Geromel, Kannemann e Nicolas; Villasanti, Bitello e Thaciano (Lucas Leiva); Biel, Guilherme e Diego Souza.

O CSA, por sua vez, pode ser desfalcado por Lucas Barcelos, que sentiu a coxa direita na última rodada. Uma possível escalação inicial do técnico Roberto Fernandes tem: Marcelo Carné; Lucas Marques, Lucão, Guilherme Paraíba e Diego Renan; Geovane, Gabriel, Rickson e Yann Rolim; Osvaldo e Elton.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta terça-feira (4)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Transmissão: Premiere