SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo Autuori está com um novo desafio na carreira. O treinador de 66 anos foi anunciado nesta segunda-feira (3) pelo Atlético Nacional, da Colômbia.

A novidade foi divulgada pelo clube colombiano em seu site e nas redes sociais. Com o anúncio, Autuori deve deixar o cargo de diretor técnico do Internacional. Até o momento, o time colorado ainda não se manifestou e o técnico aparece na relação do plantel.

"O Atlético Nacional recebe Paulo Autuori, técnico brasileiro, bicampeão continental [Libertadores], campeão mundial [com o São Paulo, em 2005) e campeão em vários países com várias equipes. O professor Autuori, que foi Diretor Técnico do Verde entre 2018 e 2019, será apresentado na quinta-feira, 13 de outubro, pela manhã, para iniciar seu segundo ciclo no futebol colombiano", afirmou o Atlético Nacional, por meio de nota.

"O Clube agradece o trabalho, dedicação e empenho do técnico Pedro Sarmiento, que dirigirá seu último jogo contra o Once Caldas em Manizales. A ele sucesso e boa sorte em seus novos desafios e aspirações", continuou o comunicado.

Paulo Autuori é um dos técnicos mais experientes do futebol brasileiro. Além de passagens por diversos clubes nacionais e do exterior, comandou as seleções do Peru e Qatar.

O técnico foi campeão brasileiro em 1995, com o Botafogo, e venceu a Libertadores em duas oportunidades: com o Cruzeiro, em 1997, e com o São Paulo, em 2005. Com o time tricolor paulista, também conquistou o Mundial de Clubes.