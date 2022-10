SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em casa, o Vasco ficou apenas no empate por 1 a 1 no confronto direito contra o Londrina, e perdeu a chance de aumentar a vantagem no G4 da Série B. Apesar do tropeço, o time se manteve no G4 e ainda enfrentará mais dois adversários pelo acesso nas últimas seis rodadas do torneio, ambos fora de casa.

No entanto, o técnico Jorginho evitou projetar os embates diante de Sport e Ituano e focou exclusivamente no próximo rival. O treinador quer a equipe focada no duelo desta terça (4), às 19h (de Brasília), contra o Operário-PR fora de casa, Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 33ª rodada.

"A gente não pode pensar nesses jogos, temos um jogo importante contra o Operário. Até lá pode acontecer muita coisa. O Sport e o Ituano também têm jogos fora. O mais importante para gente é o próximo para dar a volta por cima nos jogos fora. Acredito muito que vamos dar a volta por cima contra o Operário. Ainda estamos no G4 e, dependendo do resultado do Ituano, vamos manter essa vantagem de 3 pontos", comentou ao lembrar que o time cruzmaltino vem de oito derrotas seguidas como visitante na competição.

O comandante segue confiante no acesso, diferentemente da torcida, que protestou muito após o apito final. Apesar das vaias das arquibancadas, Jorginho reforçou a importância dos torcedores e pediu o apoio deles.

"O torcedor me conhece muito bem e digo para eles que não tenho dúvidas de que vamos subir, mas não vai ser fácil. No Vasco sempre foi assim, suado difícil. Eles cantam que o Vasco é o time da virada e vamos dar essa virada. Se eles entenderem o quanto são importantes para a temperatura do jogo, vão apoiar o tempo todo, sei que estão machucados. A gente acredita muito no potencial desse grupo e o torcedor precisa estar com a gente. A torcida é um show, o primeiro tempo, mesmo com a gente perdendo chance, ela sempre esteve junto. Estão machucados e, por isso, acabam extravasando a tristeza. Eles serão determinantes para o acesso", emendou.

Jorginho repetiu a escalação pelo terceiro jogo seguido. Contudo, em campo, o time ainda parece não ter se encontrado, conquistando apenas quatro dos últimos nove pontos.

Questionado se adotaria uma formação mais parecida com a de Zé Ricardo, que treinou o time no começo do torneio e apostava em Gabriel Pec e Figueiredo, o treinador foi enfático e mostrou que confiança no trabalho de sua comissão técnica.

"Respeito e gosto bastante do Zé, é um amigo de profissão. Sou o Jorginho e não o Zé. Conheço muito bem os jogadores, já conhecia alguns e, claro, tinha um contato um pouco maior com um ou outro. Tanto o Pec quanto o Figueiredo nos contamos muito e podem aparecer como titular a qualquer momento. Inserimos quatro jogadores que estavam afastados e podem entrar a qualquer momento. Esses jogadores são fundamentais e todos vão contribuir para que a gente suba. Não é pensar naquilo que passou, sei que passaram uma dificuldade no início, com muitos empates, que foram importantes quando houve uma vitória e o Zé saiu daqui invicto. Tomo a decisão junto da minha comissão técnica e achamos que esses são os melhores nesse momento", reforçou.

Nesta terça, Jorginho terá que fazer pelo menos duas alterações na formação inicial: Yuri Lara recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão, enquanto Paulo Victor sentiu dores no tornozelo esquerdo e não foi relacionado.

Assim, uma possível escalação inicial do Vasco tem: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa (Zé Gabriel), Andrey Santos e Nenê; Marlon Gomes, Eguinaldo e Raniel.

O Operário-PR, por sua vez, segue desfalcado por Rafael Bonfim, Kalil e Alemão, todos no departamento médico. Uma possível escalação inicial do técnico Matheus Costa tem: Vanderlei; Arnaldo, Dirceu, Reniê e Fabiano; Rafael Chorão, Fernando Neto, Giovanni Pavani e Reina; Paulo Victor e Felipe Garcia.

Estádio: Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta terça-feira (4)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere