BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Há exatos dez anos, em outubro de 2012, a Vila Belmiro recebeu o jogo entre Santos e Atlético-MG que ficou marcado por golaço de Neymar. Do outro lado estava Ronaldinho Gaúcho, então jogador do time mineiro, que no ano anterior havia protagonizado junto de Neymar um dos jogos mais marcantes da história do Campeonato Brasileiro: Santos 4 x 5 Flamengo.

Se no duelo de 2011 o golaço de Neymar rendeu o Prêmio Puskás, entregue pela Fifa ao autor do gol mais bonito do ano, a pintura feita em 2012 não fica muito atrás. O atacante do Santos passou por toda a defesa do Atlético-MG, antes de chutar no contrapé do goleiro Victor ?o confronto terminou empatado em 2 x 2. .

Nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), ocorrerá mais um encontro entre Santos e Atlético-MG na Vila Belmiro, mas sem Neymar e Ronaldinho Gaúcho. A reportagem levantou sete curiosidades sobre o jogo disputado há dez anos.

DEFESA

Neymar passou por toda a defesa do Atlético-MG para fazer o segundo gol do Santos. O craque deu uma caneta no zagueiro Rafael Marques, tirou Leonardo Silva da jogada, venceu Marcos Rocha na corrida e driblou o lateral esquerdo Júnior César antes de chutar no contrapé do goleiro Victor.

REVERÊNCIA A RONALDINHO GAÚCHO

Antes de a bola rolar, Neymar fez uma reverência a Ronaldinho Gaúcho. O então jovem jogador nunca escondeu a admiração que nutre pelo veterano, que no ano anterior havia marcado três diante do Santos, quando defendia o Flamengo.

Imagem que Neymar usou para ilustrar a publicação em homenagem a Ronaldinho, quando o craque confirmou a aposentadoria no futebol.

"ESPERO QUE ELE VENHA MAIS VEZES"

Por dois anos consecutivos, Neymar teve duas grandes atuações diante dos times de Ronaldinho Gaúcho. Em 2011, apesar da derrota, o atacante santista marcou duas vezes e levou o Puskás com um dos gols. Já em 2012, além de outro golaço, Neymar deu uma assistência, aplicou carretilha no lateral direito Carlos César e se destacou nas estatísticas, como o jogador que mais vezes finalizou na partida (4) e como quem mais sofreu faltas (8).

Após o jogo, ao ser perguntado sobre o novo duelo com Ronaldinho, Neymar brincou sobre a presença do craque na Vila Belmiro. "Espero que ele venha mais vezes", disse Neymar, que depois tentou explicar o lance do gol. "Futebol é improviso. Na concentração, você imagina uma coisa e acontece outra. Antes de a bola chegar, você pensa algo e acontece diferente".

O ÚLTIMO DUELO

Separados por 12 anos de idade, Neymar e Ronaldinho Gaúcho são craques de gerações diferentes. Ronaldo já brilhava na Europa e ganhava a Copa do Mundo, enquanto Neymar ainda estava na infância. Até por isso, os craques se enfrentaram somente duas vezes na carreira, quando Ronaldinho retornou ao futebol brasileiro. Os dois jogos foram na Vila Belmiro, em 2011 (Santos e Flamengo) e em 2012 (Santos e Atlético-MG). Ronaldinho levou a melhor, com uma vitória e um empate.

JOGADORES DA COPA DE 2014 EM CAMPO

Se Neymar e Ronaldinho protagonizaram os holofotes do duelo válido pela 31ª rodada do Brasileiro, a partida teve ainda mais três jogadores que disputariam a Copa do Mundo de 2014. Além do próprio Neymar, que era o craque do time e dono da camisa 10, ainda estavam em campo o goleiro Victor e os atacantes Bernard e Jô, todos do time mineiro, que também foram convocados para o Mundial realizado no Brasil. Inclusive, os gols atleticanos foram marcados por Bernard e Jô.

NEYMAR COM A CAMISA 200

Costumeiramente, Neymar vestia a camisa 11 do Santos. Foi o número que usou nas conquistas da Copa do Brasil, de 2010, e na Libertadores, do ano seguinte. Mas naquela noite, Neymar vestiu a camisa 200, como marca pelo número de partidas que estava completando pela equipe profissional do Peixe. Ao todo, o atacante disputou 225 jogos pelo clube santista e fez 136 gols.

SHOW FOI APÓS 12 HORAS DE VIAGEM

Além do golaço, Neymar também deu a assistência para o gol de Ezequiel Miralles, que abriu o placar. O atacante santista ainda deu belos dribles, sofreu faltas e criou outros lances de perigo. Foi uma exibição de gala, um dia após defender a seleção brasileira num amistoso na Europa.

Com dois gols de Neymar, o Brasil goleou o Japão por 4 a 0, em amistoso disputado na Polônia. A partida aconteceu na tarde de 16 de outubro, pelo horário de Brasília. Já Santos x Atlético estava marcado para a noite do dia 17 e Neymar estava em campo, após enfrentar 12 horas de voo para entrar em campo.

Aliás, a seleção brasileira prejudicou bastante o Santos em 2012 com as constantes convocações. Tanto que Neymar disputou somente 17 dos 38 jogos daquele Brasileiro. Foram incríveis 13 gols marcados e nove assistências. Ronaldinho, por exemplo, entrou em campo 32 vezes pelo Galo e marcou nove vezes, além de dar 14 assistências. O meia começou a competição pelo Flamengo e marcou um gol em duas partidas.

O Santos terminou aquela edição do Brasileiro na 8ª colocação, com 53 pontos conquistados. O aproveitamento do Peixe com Neymar em campo foi de 62,7%, inferior apenas aos desempenhos do campeão Fluminense e do vice Atlético. Já sem Neymar, o Santos teve aproveitamento de apenas 33%, superior apenas aos três últimos colocados da competição.