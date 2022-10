RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A imponente vitória do Flamengo por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino pôs fim ao jejum de vitórias da equipe no Campeonato Brasileiro que já durava quatro rodadas, e que deixou o time bastante distante do líder Palmeiras na tabela. Além disso, o resultado renovou as esperanças do grupo, mesmo que as chances de título ainda sejam remotas.

O próximo compromisso do clube rubro-negro será contra o Internacional, nesta quarta-feira (5), no Maracanã (RJ).

Técnico da equipe e dono de um discurso de não "jogar a toalha" mesmo nas derrotas recentes, Dorival Júnior ressaltou o espírito do elenco de não ter desistido.

"O time não deixou de ser focado em momento nenhum. Tivemos dois empates e duas derrotas que diminuíram nossas possibilidades, mas não desistimos e nem pode ser dessa forma. Lutamos sempre pelos melhores resultados, e o campeonato está sendo difícil para todos os times, especialmente para o Flamengo, que tem chegado na maioria das finais das competições. Isso dificultou nossa caminhada no Brasileiro, porque era uma caminhada de recuperação e não poderíamos mais errar", avaliou, complementando:

"Nós jogamos com a equipe principal e com uma equipe mesclada, mas fizemos isso o campeonato todo. Nunca deixamos de valorizar o campeonato e acreditar. E seguimos vivos, na expectativa de que algo melhor aconteça em relação à nossa posição. Pela entrega da equipe, isso pode melhorar até o fim da competição".

Dorival Júnior avalia que a vitória foi boa também no aspecto psicológico dos jogadores do Flamengo:

"Foi um jogo importante para que recoloquemos as coisas no lugar, acreditemos cada dia mais, até porque estamos caminhando e corrigindo a todo momento. Ainda precisamos de muita coisa. Tivemos uma semana importante de trabalho, mas sem contar com seis jogadores importantíssimos do grupo, e até entrarem novamente nessa mudança comportamental de Seleção para jogo de competição, é natural que demorem um pouco", disse.

Para a partida desta quarta-feira, Dorival deve ir com força máxima em campo. Léo Pereira, Matheuzinho e João Gomes voltam de suspensão, enquanto David Luiz e Filipe Luís, poupados, voltam a ficar à disposição.

Portanto, uma possível escalação inicial do Flamengo tem: Santos; Rodinei, Léo Pereira, David Luiz e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro.

O Internacional, por sua vez, será desfalcado por Gabriel, que se recupera de lesão no joelho direito, Johnny, suspenso pelo terceiro amarelo, e Taison, que anunciou a morte do pai nesta terça-feira (4) e não viaja com a delegação gaúcha para o Rio de Janeiro. Por outro lado, Gabriel Mercado volta de suspensão e deve ser titular na zaga.

Assim, uma possível escalação inicial de Mano Menezes tem: Keiller; (Daniel) Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Liziero, Edenilson, Carlos de Pena, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (5)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Globo e Premiere