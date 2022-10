SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luiz Felipe Scolari, técnico do Athletico-PR, não esconde que está preparando o time para a grande final da Libertadores, contra o Flamengo, no final deste mês. Experiente, Felipão já tem duas taças no currículo e usa o Campeonato Brasileiro para promover testes e, ao mesmo tempo, descansar o time.

O próximo compromisso do time paranaense no nacional é contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Até mesmo a instabilidade que o Athletico-PR vivo logo após conquistar a classificação à final, no Allianz Parque, no dia seis de setembro, foi planejada. Ou quase: "Quantos pontos somou o Real Madrid depois que eliminou o Manchester City? 3 ou 4 jogos antes da final [da Liga dos Campeões neste ano]. Existe uma quebra de foco em todos os times. Eu, chato que sou, cobro do meu time. Alguns não cobram, mas eu cobro porque eu quero sempre estar em condições de dar aquilo que o presidente me pediu e que a gente prometeu pra torcida", explica Felipão.

Da vitória sobre o Palmeiras até aqui, o Athletico-PR, apenas pelo Campeonato Brasileiro, empatou com Juventude e Ceará e foi derrotado pelo Santos. No domingo (2), em casa, o time venceu pela primeira vez, o lanterna Juventude. Após o jogo, Felipão falou pouco, mas abriu concorrência para uma vaga de titular na final, em 29 de outubro, no Equador. "Não é porque ganhamos um jogo que está tudo resolvido, temos que resolver durante as próximas semanas com o decorrer dos jogos, com a colocação dos jogadores em campo."

Felipão fez questão de frisar e ressaltar que, no Athletico-PR, não existe nenhum Pelé, por mais que "a torcida e a imprensa" sempre queiram achar um.

Sobre as oportunidades, Felipão foi curto e grosso: "As oportunidades estão sendo dadas, peguem, agarrem quem quiser."

Aos 73 anos, Luiz Felipe Scolari segue fazendo seus clássicos jogos para estimular os comandados e, ao mesmo tempo, trás um tom de depreciação ácido ao próprio trabalho no time, reafirmando, sem ser perguntado, que o futebol apresentado não é bonito:

"Fizemos às vezes um futebol que não é o mais encantador, mas é o futebol que nos deu resultado para chegarmos até aqui. Se chegamos até aqui com este tipo, não vamos mudar aqui pra ser um time de excelente toque de bola e maravilhoso... Não é esse nosso futebol, o nosso é muito vertical e dinâmico, todos tem um posicionamento muito identificado taticamente".

Enquanto isso, o Flamengo, adversário na final, também oscilou bastante após conquistar a vaga, empatando um jogo contra o Goiás e perdendo para Fluminense e Fortaleza no Campeonato Brasileiro.

Ao mesmo tempo que, para o Athletico-PR, o grande objetivo do ano é vencer a primeira Libertadores de sua história, Felipão conduz o time, nas sombras, para uma classificação à edição de 2023 do torneio continental segura via Brasileiro, já que o Athletico está próximo do G4 e ocupa a sexta colocação.

Acirrando os ânimos de seus jogadores, rodando o elenco e descansando os pilares do time, Felipão vai preparando o Athletico-PR sem perder de vista o Campeonato Brasileiro, mas sempre ressaltando, à moda Felipão, o futebol pouco imaginativo e lúdico de seus times.

Nesta quarta-feira, Vitor Roque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Pedro Henrique, lesionado, são desfalques confirmados no elenco paranaense. Em compensação, Matheus Felipe e Alex Santana voltam de suspensão e está à disposição.

Uma possível escalação inicial do Athletico-PR tem: Bento; Orejuela, Thiago Heleno, Nicolás Hernández e Pedrinho; Fernandinho, Erick e Terans (Alex Santana); Canobbio, Pablo e Vitinho.

O Fortaleza, por sua vez, poderá contar com Lucas Lima, que desfalcou o time cearense na última rodada.

Por outro lado, Juninho Capixaba cumpre suspensão, enquanto Depietri está no departamento médico do time.

Uma possível formação inicial do técnico Juan Pablo Vojvoda tem: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Benevenuto (Titi) e Ceballos; Sasha, Caio Alexandre, Zé Welison; Moisés (Lucas Lima), Thiago Galhardo e Pedro Rocha.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (5)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Transmissão: Furacão Live e Twitch (Canal do Casimiro)