- Brasileiro: com time titular, Flamengo encara vice-líder Internacional

A noite desta quarta-feira (5) promete com o duelo Flamengo x Internacional no Maracanã, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto os cariocas almejam retornar à zona de classificação (G4), o vice-lider Colorado segue sonhando com o título e busca reduzir a diferença de 10 pontos para o Palmeiras, primeiro na tabela. O embate a partir das 21h30 (horário de Brasília) será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mario Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.

HOJE TEM MENGÃO NO BRASILEIRÃO!



Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Internacional, no Maracanã! Vamos com tudo em busca dos três pontos! #FLAxINT #VamosFlamengo pic.twitter.com/8WZ8n2291E — Flamengo (@Flamengo) October 5, 2022

Quase quatro meses se passaram após a derrota do Flamengo para o Inter em Porto Alegre, por 3 a 1, jogo que marcou a estreia de Dorival Júnior no comando técnico do time, após a demissão do português Paulo Sousa. De lá para cá, o Rubro-Negro carioca fez as pazes com a vitória, virou finalista da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Aliás,o embate desta noite será o último em casa antes do jogo de ida da final da Copa do Brasil na próxima quarta (12), contra o Corinthians, em São Paulo.

???? Jogadores relacionados para enfrentar o Flamengo. #VamoInter pic.twitter.com/Z973mGfZ9X — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 4, 2022

O Internacional, comandado por Mano Menezes, está invicto há oito rodadas. No último sábado (1º) venceu em casa o Santos por 1 a 0. Esta noite Mano não poderá contar com pelo menos cinco jogadores. O meio-campista Taison perdeu o pai Admir Oliveira Freda nesta terça (4). Já Carlos de Pena não viajou ao Rio para acompanhar o nascimento da filha. O volante Johnny também não embarcou porque cumpre suspensão. Os outros dois desfalques são Daniel e Wanderson, ambos no departamento médico. A boa notícia é a volta do zagueiro Mercado, que cumpriu suspensão contra o Santos.

campeonato brasileiro | Esportes | flamengo | futebol | Internacional | Maracanã