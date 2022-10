SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Andres Rueda prometeu que Rodrigo Fernández será comprado pelo Santos. O volante uruguaio está emprestado pelo Guaraní (PAR) até 31 de dezembro de 2022.

O valor de compra fixado é de cerca de R$ 6 milhões, em parcelas. O acordo deve ser oficializado em breve.

"Vamos fechar, sim. Temos condições para pagar. O valor é relativamente baixo, com quantia parcelada", disse Rueda, em reunião do Conselho Deliberativo ontem (4).

Durante o papo com os conselheiros, Andres Rueda também comentou duas decisões polêmicas: a renovação de Camacho até dezembro de 2023 e a compra de Vinicius Zanocelo. A dupla não é bem avaliada pela maior parte da torcida.

Camacho tinha contrato até dezembro deste ano, mas garantiu a sua permanência. Já Zanocelo, emprestado pela Ferroviária até maio de 2023, será comprado por cerca de R$ 11 milhões em 15 parcelas. Zanocelo recebeu sondagens de times europeus recentemente.

"Todos os técnicos que passaram deram resposta positiva ao desempenho do Camacho. Não é um Beckenbauer, mas não compromete, taticamente faz o que o técnico pede e é muito bom de vestiário. Renovamos por mais um ano e com o mesmo salário, sem luvas e comissão. Ele teria que ser reposto e é difícil porque certamente pagaríamos salário provavelmente maior. Foi uma decisão da área técnica com o Comitê de Gestão", explicou o presidente.

"O problema do Zanocelo é claro: contrato vai até metade do ano que vem, mas se aparecer algum time oferecendo valor maior, Santos pode perder mesmo tendo prioridade. Se não cumprir, perde. O valor combinado com o Santos é relativamente baixo. Para não correr o risco de levarem agora, fiz acordo com o empresário para parcelar a compra dele em 15 vezes. Acreditamos no potencial esportivo e como ativo do Zanocelo. Chegamos à conclusão que valia a pena o esforço. Vai dar muitas alegrias para o Santos no desportivo e no financeiro", concluiu Rueda.