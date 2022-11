Internet - Reprodução

A 35ª rodada do Brasileirão começou nesta segunda (31) com o jogo entre Fluminense e Ceará, que foi vencido pelo tricolor carioca por 1 a 0 com gol do artilheiro do Campeonato, Cano. A rodada continua nesta terça (01) e finaliza nesta quarta (02) com chances do Palmeiras levantar a taça nessa rodada. Tem confronto direto pela vaga na Libertadores, reencontro entre os finalistas da Copa do Brasil e corrida contra a degola. Confira todos os confrontos.

TERÇA-FEIRA (01)



Botafogo x Cuiabá - Engenhão 19h

São Paulo x Atlético-MG - Morumbi 21h30

QUARTA-FEIRA (02)



América-MG x Internacional - Independência 16h

Athletico-PR x Goiás - Arena da Baixada 16h

Juventude x Coritiba - Alfredo Jaconi 19h

Atlético-GO x Santos - Antônio Accioly 19h

Avaí x Bragantino - Ressacada 19h

Flamengo x Corinthians - Maracanã 21h30

Palmeiras x Fortaleza - Allianz Parque 21h30

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras está a uma vitória de ser campeão e é o líder isolado da competição com 74 pontos. Logo atrás vem o Internacional (64), Flamengo (61) e fechando o G4 o Fluminense (61)**. A quinta posição é ocupada pelo Corinthians (54)* seguido por Athletico-PR (51), Atlético-MG (51), São Paulo (50), Fortaleza (48), Botafogo (47), América-MG (46), Santos (43), Goiás (42)*, Bragantino (41), Coritiba (35) e Cuiabá (34). Abrindo a zona de rebaixamento o Ceará** ocupa a 17ª posição com 34 pontos em seguida vem o Atlético-GO (33), Avaí (28) e fechando a tabela na última posição e rebaixado o Juventude com 21 pontos.

* Possuem um jogo a menos

** Jogaram nesta segunda (31)