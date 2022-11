Acervo Pessoal - Jefferson vai disputar fase final do Campeonato Brasileiro de Karatê em São Paulo

Para conseguir realizar o sonho de disputar mais uma final de Campeonato Brasileiro de Karatê, o juiz-forano, Jefferson Gonçalves da Costa precisou recorrer às redes sociais para angariar fundos para custear a viagem à São Paulo, sede da finalíssima.





Jefferson tem 23 anos e começou no Karatê bem cedinho, aos 4 anos e aos 12 anos conseguiu a tão sonhada faixa preta.

Em sua trajetória Jefferson disputou diversos campeonatos, entre eles brasileiro e mineiro. Ao lado de seu sensei Wagner Gomes e Soane Benedito na Tatsu karatê shotokan. Uma lesão no joelho o afastou dos tatames por 1 ano e 5 meses.

Recuperado da lesão, em 2019, foi convidado pelo técnico Luis Bibao para compor a seleção do Vasco da Gama e a Federação Fluminense de karatê. No Vasco ele competiu no campeonato brasileiro, estaduais e seletivas nacionais.

Em 2020 participou da classificatória das olimpíadas, no qual ficou em 9° lugar em todo o Brasil.

Em maio de 2022, Jefferson foi campeão brasileiro na classificatória de Cuiabá/MT e esse campeonato o classificou para a fase final do mesmo que acontece em São Paulo entre os dias 07 e 12 de novembro no Parque Ibirapuera. O campeonato reúne os quatro melhores atletas classificados de cada categoria. A de Jefferson é a Sênior Roxa a Preta -67kg, considerada uma das mais difíceis da competição.

FOTO: Acervo Pessoal - Jefferson posa com a medalha de campeão brasileiro.

Para conseguiu disputar a competição, Jefferson precisa de apoio, já que não tem nenhum patrocínio e se vira como pode.

"O Vasco há um tempo atrás tinha um convênio CBC ( comitê brasileiro de clubes) no qual ele ajudava os atletas com a maioria das coisas ( alimentação, translado e passagens), mas em 2020 acabou o convênio. Atualmente eu estou desempregado, e pra juntar dinheiro pra competições eu trabalho fazendo extras de garçom, segurança e entre outros", conta o atleta.

Para ajudar Jefferson a disputar a finalíssima é muito simples, é só fazer uma doação,de qualquer valor, através do PIX 3299151-7874. Os recursos arrecadados por ele serão para custear todas as despesas da viagem.

FOTO: Acervo Pessoal - Atleta foi campeão da fase classificatória do brasileiro em maio deste ano

FOTO: Acervo Pessoal - Para conseguir custear a viagem, Jefferson iniciou uma vaquinha nas redes sociais

FOTO: Acervo Pessoal - Fase final do campeonato brasileiro acontece em São Paulo.

Acervo Pessoal - Para conseguir custear a viagem, Jefferson iniciou uma vaquinha nas redes sociais Acervo Pessoal - Jefferson posa com a medalha de campeão brasileiro. Acervo Pessoal - Atleta foi campeão da fase classificatória do brasileiro em maio deste ano Acervo Pessoal - Fase final do campeonato brasileiro acontece em São Paulo.

Tags:

Doação | Esporte