SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda em clima de festa pelo título da Libertadores, conquistado no sábado (29) contra o Athletico-PR, o Flamengo vira a chave e se prepara para receber o Corinthians nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida é uma reedição da final da Copa do Brasil, onde o clube rubro-negro também conquistou o título, vencendo o rival alvinegro nos pênaltis.

Ainda que não possa mais levantar a taça do Brasileiro, o time da Gávea encerra a temporada em uma posição confortável. Com os títulos nas competições de mata-mata, o Flamengo chegou a 12 conquistas em torneios nacionais e internacionais no século 21, se consolidando como o time brasileiro com mais títulos 'importantes' desde 2001, descartando aí os estaduais.

Na temporada 2022, além do clube rubro-negro, houve dois novos campeões: o Atlético-MG, vencedor da Supercopa do Brasil, e o Palmeiras, campeão da Recopa Sul-Americana. O Palmeiras, que pode garantir o título do Brasileiro de 2022 nesta quarta (2), é quem mais vem fazendo frente para o Flamengo. Confirmando o título da Série A, o time alviverde irá para nove títulos no século 21, igualando o rival Corinthians.

Com os títulos recentes, o Flamengo garantiu vaga no Mundial de Clubes da Fifa de 2022, na final da Supercopa do Brasil de 2023 (provavelmente contra o Palmeiras) e na final da Recopa Sul-Americana de 2023 (contra o Independiente del Valle-EQU), podendo ainda ampliar essa sua lista de títulos nacionais e internacionais em breve.

Desde 2019, quando passou a contar com suas grandes estrelas (Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, além de Everton Ribeiro e Pedro), o Flamengo já ganhou três títulos internacionais, cinco nacionais, além de três estaduais.

Já garantido na Libertadores do próximo ano, resta ao clube se reajustar para garantir um encerramento positivo na temporada. Com 61 pontos, o elenco rubro-negro ocupa a terceira posição no Brasileiro -empatando com o Fluminense em pontuação e número de vitórias, mas superando o rival no saldo de gols.

Nesta quarta, o técnico Dorival Júnior deve poupar os jogadores titulares utilizados na final continental e manter o esquema de rodízio, indo a campo com um time misto. Uma possível formação inicial do Flamengo tem: Diego Alves (Hugo); Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Thiago Maia), Diego Ribas (João Gomes), Éverton Ribeiro ; Marinho, Everton Cebolinha, Gabigol (Pedro ou Matheus França).

O Corinthians, por sua vez, entra em campo buscando garantir uma vaga para a Libertadores de 2023. Com 58 pontos, o time do Parque São Jorge está em quinto na tabela.

O elenco alvinegro deve seguir desfalcado por Adson, Gustavo Mosquito, Maycon e Júnior Moraes, todos no departamento médico. O próprio técnico Vítor Pereira cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo -os auxiliares Filipe Almeida e Luís Miguel devem comandar o elenco interinamente. Em compensação, o time deve contar com Balbuena e Renato Augusto, poupados no sábado contra o Goiás. Rafael Ramos e Roni, recuperados de Covid, e Ramiro, de volta de suspensão, também estão à disposição.

Assim, uma possível escalação inicial do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Gil (Bruno Méndez), Balbuena (Robert Renan) e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto (Giuliano); Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (2)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Transmissão: Globo e Premiere