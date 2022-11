SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De olho na parte de cima da tabela e da zona de classificação à pré-Libertadores, o América-MG recebe pela 34ª rodada do Brasileiro o Internacional, nesta quarta-feira (2) às 16h (de Brasília). A equipe alviverde é a 11º colocada e tem um duro confronto contra o time colorado, que só está atrás do Palmeiras e tem chances, ainda que remotas, de ser campeão brasileiro.

Para escalar na tabela e se classificar do G8, o América-MG precisa quebrar uma sequência de três partidas sem vencer, mas tem a frente um adversário muito consistente que não perde há seis rodadas na competição.

O técnico Vagner Mancini terá de volta Marlon, fora desde o jogo contra o Flamengo, e deve retornar ao time titular. O atacante Everaldo segue sendo dúvida. Uma provável escalação do time da casa tem: Cavichioli; Cáceres, Conti, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Aloísio, Felipe Azevedo e Mastriani.

A equipe visitante torce para um tropeço do Palmeiras, que pode se sagrar campeão também na quarta, jogando em casa contra o Fortaleza, e tenta manter sua boa sequência para ao menos se manter na segunda colocação. O time de Mano Menezes terá o retorno de Alemão, Johnny e Bustos, que não jogaram contra o Ceará por conta de uma virose. Gabriel Mercado, recuperado de lesão, também volta. O time deve ir a campo com: Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Edenilson, De Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

No encontro entre as equipes no primeiro turno, o Inter venceu o América-MG por 1 a 0 no Beira-Rio, ainda em julho. Após o confronto em Belo Horizonte, o time colorado volta para Porto Alegre onde recebe o Athletico-PR, no sábado (5). Já o América viaja para o interior paulista, onde enfrenta o Red Bull Bragantino, no mesmo dia.

Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 16h00 (de Brasília) desta quarta (2)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinto (RN)

Transmissão: Premiere