SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Avaí recebe o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (2), na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando manter viva a esperança de permanecer na Série A.

O time catarinense vem de uma sequência de sete derrotas, e é o atual vice-lanterna da competição, com 28 pontos, seis a menos do que o Cuiabá, primeiro time fora do Z4 -o que pode mudar ainda nesta rodada, pois o time auriverde encara o Botafogo nesta terça-feira (1º).

O técnico Marquinhos Santos, que assumiu o comando do clube junto de Fabrício Bruno após a saída de Lisca, afirmou que o time ainda vai lutar pela permanência na Série A, apesar do cenário negativo. "Enquanto matematicamente tivermos chances, a gente tem que brigar. A pontuação mostra isso. Os jogadores vão sentir muito, a gente e os torcedores também, mas a toalha ainda não foi jogada", disse, em coletiva após a derrota para o Cuiabá, na última rodada.

As projeções, no entanto, não são favoráveis. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Avaí tem 98% de chance de ser rebaixado.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, ocupa a 14ª posição, com 41 pontos. O time busca manter uma sequência positiva para se garantir na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Segundo projeções da UFMG, o clube de Bragança Paulista tem 93% de chance de ir ao campeonato continental.

O time do técnico Maurício Barbieri deve contar nesta quarta com o retorno de Jan Hurtado, que se recuperava de lesão na coxa. Por outro lado, o elenco segue desfalcado por Léo Ortiz, Werik Popó, Andrés Hurtado, Eric Ramires, Praxedes e Alerrandro, todos no departamento médico.

Uma possível formação inicial do Red Bull Bragantino tem: Cleiton; Aderlan, Kevin Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Jadsom (Hyoran), Raul e Lucas Evangelista; Artur, Sorriso e Carlos Eduardo (Gabriel Novaes ou Jan Hurtado).

O Avaí, por sua vez, deve seguir desfalcado por William Pottker, Bressan, Guerrero e Cortez, todos em recuperação física. O volante Bruno Silva, suspenso pelo terceiro amarelo, também é ausência confirmada.

Em compensação, Vladimir, de volta de suspensão, está à disposição. Uma possível escalação inicial do clube alviceleste tem: Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Jean Cléber, Renato e Eduardo; Muriqui e Bissoli.

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (2)

Árbitro: Wagner do nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Transmissão: Premiere