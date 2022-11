A seleção feminina encerrou, nesta terça-feira (1), a disputa por equipes do Mundial de Liverpool (Inglaterra) em uma inédita quarta posição, atrás apenas de Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá, que asseguraram vaga olímpica antecipadamente.

A campanha da equipe brasileira, formada por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Júlia Soares, Carolyne Pedro e Christal Bezerrra, superou a participação no Mundial de 2007, em Stuttgart (Argentina). Naquela oportunidade, a equipe formada por Jade Barbosa, Daiane dos Santos, Laís Souza, Ana Cláudia Silva e Khiuani Dias obteve a quinta colocação.

Em Liverpool, o Brasil pôde contar com Flávia Saraiva apenas um aparelho, as paralelas assimétricas. A atleta estava com dores no tornozelo direito.

A campeã olímpica Rebeca Andrade destacou o sacrifício de Flávia Saraiva na competição: “Ela mostrou que não está lá por ela, está lá por todas nós. É muito importante no nosso esporte não deixar a peteca cair, não desconcentrar. Cada competição traz um ensinamento, e esta serviu como um grande aprendizado”.

Já a técnica Iryna Ilyashenko afirmou que prevê saltos ainda mais altos para a equipe brasileira: “Pela primeira vez nos aproximamos da medalha numa competição por equipes. Nas próximas competições vamos conseguir”.

Final masculina por equipes

Na próxima quarta-feira (2) a seleção masculina disputa a final por equipes, a partir das 14h25 (horário de Brasília).

