O Brasil brilhou nesta terça-feira (1) no Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. O país conquistou os títulos por equipes tanto no masculino como no feminino na competição disputada em Santiago (Chile). Desta forma, as equipes brasileiras garantiram a classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023.

É OUROOOOOOOOOOO! ????????????????



O Brasil é campeão Pan-Americano masculino e feminino de tênis de mesa



Vitória nas decisões sobre os ???????? e vaga garantida em @santiago2023! pic.twitter.com/q5nmHQKqy4 — Time Brasil (@timebrasil) November 2, 2022

Contando com a contribuição de Hugo Calderano, o grande nome do Brasil na modalidade, a equipe masculina (que também contou com Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy) despachou os Estados Unidos por três jogos a dois na decisão. Este foi o quinto título consecutivo da equipe masculina, que venceu todas as edições da competição desde a sua criação.

O título feminino veio de forma parecida, ao superar os Estados Unidos pelo placar de três jogos a dois na final. Este é a quarta conquista do time feminino (formado por Giulia Takahashi, Luca Kumaharano e Bruna Takahashi) no torneio.

