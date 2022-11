PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco jogadoras do Grêmio relataram terem sido vítimas de injúria racial de torcedores do Inter durante o clássico Gre-Nal feminino disputado na manhã desta terça-feira (2), no Beira-Rio. O caso foi levado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) depois do jogo, que terminou empatado por 1 a 1 e vale pelo Campeonato Gaúcho.

Segundo relatos das atletas, as jogadoras Paixão, Brito e Luany teriam ouvido "estou precisando de um espanador desses em casa" de um colorado, em alusão ao cabelo cacheado.

Um primeiro suspeito foi ouvido. Mas a Polícia Civil esclareceu que não era ele o responsável pelos atos acusados de racismo.

Imagens do sistema de monitoramento do Beira-Rio ajudaram na identificação de um possível autor dos xingamentos. No fim da tarde, a Polícia Civil informou que o torcedor foi identificado e será chamado para prestar depoimento nos próximos dias.

Até a publicação dessa reportagem, a súmula da partida não havia sido divulgada.

Conforme relatam as jogadoras, o xingamento racista ocorreu ao fim do primeiro tempo.

O Grêmio, em seu perfil oficial, se manifestou sobre o ocorrido. "Isso tem que acabar! De novo, testemunhamos o preconceito e o desrespeito com o outro. Luany, Brito e Paixão, das Gurias Gremistas, sofreram ofensas racistas por um torcedor do rival. Lamentamos muito e esperamos que providências cabíveis sejam tomadas. Gurias, estamos com vocês!", publicou o clube no Twitter.