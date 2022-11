PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras é campeão brasileiro. Nesta quarta-feira (2), o América-MG venceu o Inter por 1 a 0, no Independência, pela 35ª rodada do Brasileirão, e deu o título ao Verdão. Alê, com gol no segundo tempo, e Matheus Cavichioli, que pegou pênalti cobrado por Alan Patrick na etapa inicial, definiram o resultado.

Com 64 pontos e mais nove em disputa até o fim da competição, o Colorado não pode alcançar o Palmeiras, que joga só na noite desta quarta, contra o Fortaleza, e já tem 74. A equipe gaúcha está em segundo na classificação e perdeu invencibilidade de 13 partidas no Campeonato Brasileiro.

Matheus Cavichioli foi o personagem do jogo ao defender pênalti cobrado pelo meio-campista Alan Patrick. Ainda evitou outro gol do Inter no primeiro tempo ao parar chute do meia no rebote.

Os principais lances do América-MG vieram de cruzamentos em busca de Henrique Almeida. O atacante quase marcou no começo da partida, quando Vitão afastou quase em cima da linha. Depois de errar muitas finalizações, o atacante foi substituído por Wellington Paulista.

No segundo tempo, após as mudanças do técnico Wagner Mancini, o gol do time mineiro nasceu de cobrança de escanteio, que o volante Alê cabeceou para o fundo do gol.

O time mineiro, com a vitória, chegou aos 49 pontos e encostou na briga por uma vaga na próxima Libertadores. Ocupa agora o nono lugar.

O América-MG volta a campo no próximo sábado (5) para encarar o Red Bull Bragantino, fora de casa. O Inter enfrente o Athletico Paranaense, no Beira-Rio, no mesmo dia.

*

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres (Arthur), Conti, Éder (Ricardo Silva) e Marlon; Juninho, Alê e Benítez (Lucas Kal); Felipe Azevedo, Everaldo (Aloísio) e Henrique Almeida (Wellington Paulista). T.: Vagner Mancini

INTER

Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Johnny, De Pena (Lucas Ramos), Edenilson (Mauricio), Wanderson (Pedro Henrique) e Alan Patrick (David); Alemão (Braian Romero). T.: Mano Menezes

*

Estádio: Independência, em Belo Horizonte, MG

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Correa Farinha (RJ) e Brígida Ferreira Cirilo (Fifa/AL)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Gols: Alê, do América-MG, aos 30 minutos do segundo tempo