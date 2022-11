SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico Paranaense venceu o Goiás nesta quarta-feira (2) por 3 a 2 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube de Curitiba chega aos 54 pontos, recupera a sexta posição do Atlético Mineiro e fica mais próximo de garantir vaga na Taça Libertadores de 2023.

O meio-campista Terans abriu o placar de pênalti aos sete minutos do primeiro tempo. O árbitro marcou a penalidade após chamado do VAR por toque do zagueiro Yan Souto no atacante Vitor Roque. A cobrança foi no canto direito, sem chance para o goleiro Tadeu.

O meia Vitinho ampliou, aos 12 minutos, com assistência de Alex Santana. Terans fez o terceiro, 20 minutos depois, em outra jogada coletiva do Athletico-PR. O passe, dessa vez, veio do volante Fernandinho.

Ainda na etapa inicial, o zagueiro Yan Souto diminuiu para o Goiás, em cobrança de escanteio de Dadá Belmonte.

No segundo tempo, o clube goiano tentou buscar o empate. O vice-artilheiro da competição, Pedro Raul, diminuiu, ao marcar seu 20º gol, mas perdeu a chance de igualar o placar. Chutou por cima do gol de Bento.

O Goiás estacionou na 13ª posição com 43 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Red Bull Bragantino, que joga nesta quarta com o vice-lanterna Avaí.

O Athletico volta a campo no próximo domingo (6) contra o Fortaleza, em jogo no Ceará. Já o Goiás recebe neste sábado (5) o lanterna Juventude na Serrinha, em Goiânia.

*

ATHLETICO-PR

Bento; Alex Santana (Cittadini), Pedrinho, Khellven e Vitinho (Abner); Pedro Henrique, Vitor Bueno (Canobbio), Fernandinho (Erick), Thiago Heleno e David Terans (Hugo Mouras); Vitor Roque. T.: Mano Menezes

GOIÁS

Tadeu; Reynaldo, Caetano (Hugo) e Yan; Dadá Belmonte (Magno José), Jackson (Caio Vinícius), Nicolas, Auremir (Luan) e Diego, Vinícius, Apodi (Marquinhos Gabriel) e Pedro Raul. T.: Jair Ventura.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (VAR-Fifa/SP)

Cartões Amarelos: Abner (Athletico-PR), Fernandinho (Athletico-PR) e Yan Souto (Goiás)

Gols: Pelo Athletico-PR, David Terans, aos 5? e aos 28? do 1ºT, e Alex Santana, aos 12? do 1ºT. Pelo Goiás, Yan Souto, aos 39? do 1ºT, e Pedro Raul, aos 5? do 2ºT