SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras entra em campo às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (2), no Allianz Parque, contra o Fortaleza, já como campeão brasileiro pela 11ª vez em sua história.

Mas mesmo com o título garantido por causa da derrota do Inter na rodada, a comemoração terá um desfalque importante. Segundo apurou a reportagem, a taça de campeão do Brasileirão será entregue pela CBF apenas no dia 9 de novembro, no jogo contra o América-MG, pela 37ª rodada, também na arena alviverde, às 21h30 (de Brasília).

A conquista do Brasileirão significa o 11º título do Palmeiras no campeonato (recordista da competição), sendo o terceiro na era dos pontos corridos.

A única dúvida de Abel para a partida fica entre escalar Mayke ou Endrick. A joia do Palmeiras tem dois gols em 106 minutos jogados pelo Brasileirão 2022. O jovem atacante do Palmeiras tem a melhor média de minutos por gol (53) entre qualquer jogador com mais de 100 minutos em campo na atual temporada do campeonato.

Os únicos lesionados no Verdão são Raphael Veiga e Jaílson, que só devem voltar ano que vem.