- Corinthians derrota Flamengo no Maracanã e se garante na Libertadores

O Flamengo iniciou a noite desta quarta-feira (2) comemorando com sua torcida, no estádio do Maracanã, a conquista da Taça Libertadores. Mas quem celebrou no final foi o Corinthians, que venceu por 2 a 1 para embolar a luta pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

VITÓRIA DO TIMÃO NO MARACANÃ! Estamos na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores! ??



Flamengo 1 ???? 2 Corinthians



? Du Queiroz

? Yuri Alberto#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/caAPqXZ08Z — Corinthians (@Corinthians) November 3, 2022

Após triunfar fora de casa, o Timão permaneceu na 5ª posição, agora com 61 pontos, a mesma pontuação do 4º colocado Fluminense e do 3º Flamengo, e a apenas três pontos do vice-líder Internacional.

Mesmo contando com o apoio da sua torcida, o Flamengo viu o Corinthians abrir o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Mateus Vital cruzou rasteiro para Du Queiroz chegar batendo de primeira para superar o goleiro Hugo Souza.

O Rubro-Negro ainda chegou a igualar logo aos 2 minutos da etapa final, quando Matheus França bateu por cobertura para marcar um golaço. Porém, aos 29 minutos Méndez tocou para Yuri Alberto, que, com um toque, se livrou de Fabrício Bruno antes de bater com categoria para garantir a vitória e a presença do Corinthians na fase de grupos da Libertadores.

