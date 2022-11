SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Palmeiras, hoje tudo é motivo para celebração. O clube venceu o décimo primeiro título brasileiro de sua história nesta quarta-feira (2) e coroou a festa com goleada por 4 a 0 diante do Fortaleza. O zagueiro Murilo fez um balanço do Campeonato Brasileiro em entrevista ao programa "Jogo Aberto", da Band.

Murilo fez questão de destacar a importância de Abel Ferreira na conquista. "Eu costumo dizer para os meus pais que ele (Abel) não para nunca. Eu acho que isso me motiva também, porque ele dá 100% não só quando tá com a gente, mas fora (de campo) também. Ele costuma ser tarado no que ele faz, ele não para nunca e tá sempre ajudando a gente", declarou.

Questionado sobre destaques individuais no Brasileiro, o zagueiro hesitou, mas nomeou dois destaques. "O (Gustavo) Gómez e o (Gustavo) Scarpa. Acho que desde o começo do campeonato eles mantiveram a regularidade e fizeram gols, assistências... O Gómez fez nove gols. O diferencial foi esses dois", elogiou.

Murilo também detalhou a relação com um nome que ganhou importância no fim da campanha: Endrick. "Me dou muito bem com ele (Endrick), o 'Moleque Little'. E ele tem uma cabeça muito boa, você não vai dizer nunca que ele tem 16 anos, ele parece já um moleque de 25 anos. Ele é do mesmo empresário que o meu, e meu empresário trabalha muito bem com ele, acredito eu que ele tá indo na mesma pegada do Vini (Jr.), de cuidar do Endrick. (...) Isso tá sendo fundamental pra ele só concentrar no futebol, é um moleque muito diferenciado", disse o zagueiro.