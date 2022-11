A decisão do retorno ou não do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro ficou para dentro do gramado. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou o julgamento que seria realizado nesta quinta-feira (3), e que poderia conceder ao Cruzmaltino os pontos da partida contra o Sport.

O polêmico jogo terminou empatado em 1 a 1, no dia 16 de outubro na Ilha do Retiro, após a invasão do campo por torcedores do Leão Pernambucano.

Logo após o anúncio da decisão, o Vasco se pronunciou por meio de nota : “A diretoria do Vasco recebeu com perplexidade e desapontamento o adiamento do julgamento no STJD, às vésperas do mesmo. O Vasco da Gama entende que nada pode ser mais prejudicial à competição do que os incidentes violentos e a falta de segurança que interromperam o jogo Sport x Vasco na Ilha do Retiro”.

Tapetão à parte, o Vasco entra em campo pela última rodada da Série B, a partir das 18h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (6). O adversário será o Ituano, e a partida será disputada no estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu.

Caso vença ou empate, o Cruzmaltino sobe para a elite do futebol brasileiro.

Vasco, Bahia, Ituano e Sport disputam as duas últimas vagas do acesso, pois Cruzeiro e Grêmio já carimbaram o acesso para o próximo ano.