SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela sexta rodada da fase de grupos da Liga Europa, o Arsenal recebeu o Zurich no Emirates Stadium, em Londres. Para a equipe inglesa, a vitória era fundamental para se classificar para as oitavas de final na primeira colocação do Grupo A.

Em duelo morno, os Gunners garantiram o triunfo com bela finalização de Tierney ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Guerrero chutou para o gol, mas foi anulado por posição de impedimento.

Com 15 pontos, o time de Arteta avança e se livra de encarar um dos clubes eliminados da Liga dos Campeões. O Zurich volta para casa. Já o segundo colocado do grupo, PSV enfrentará um dos eliminados da Liga dos Campeões para decidir vaga nas oitavas da competição.

Até abrir o placar, Arsenal e Zurich faziam um duelo bastante equilibrado, cuja velocidade estava acima do que o time inglês gostaria. Tanto que os suíços conseguiram chegar com perigo em duas oportunidades ao gol de Ramsdale.

O domínio inglês começou a dar as caras a partir dos 16 minutos da primeira etapa. Em belo passe de Nelson, Ben White recebeu e a bola sobrou para Tierney, convertendo em grande estilo de fora da área.

Ainda longe de ser uma partida de brilhar os olhos, as equipes retornaram para a segunda etapa em situações opostas. De um lado, o Arsenal parecia desconcentrado, enquanto o Zurich se aproveitava disso e começava a dar trabalho aos ingleses.

Aos 23 minutos, Guerrero finalizou, mas o árbitro marcou impedimento. Com tudo dentro de uma partida morna, o que chamou a atenção foi a disputa de bola entre Boranijasevic e Tierney. O meia sérvio conseguiu rasgar a camisa do lateral.