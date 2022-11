SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro do Barcelona Gerard Piqué surpreendeu o mundo da bola ao anunciar, nesta quinta-feira (3), sua aposentadoria do futebol aos 35 anos. E o jornal espanhol "Mundo Deportivo" listou os fatores que levaram à decisão do jogador ?que tem contrato até 2024? em pleno andamento da temporada europeia.

Segundo o tabloide, a situação no clube catalão foi o principal motivador de Piqué. Mesmo assim, o momento conturbado fora das quatro linhas, devido a seu divórcio com a cantora Shakira, também influenciou na decisão do zagueiro.

Entre os principais nomes do Barcelona nos últimos anos, Piqué perdeu espaço com o técnico Xavi Hernández. O espanhol viu, do banco de reservas, o clube contratar Christensen e Koundé e dar espaço para Eric Garcia e Araujo. Até o momento, Piqué soma nove jogos pelo Barcelona (cinco pelo Espanhol e quatro pela Liga dos Campeões), sendo cinco deles como titular.

Piqué, porém, foi avisado por Xavi que teria menos espaço nesta temporada e, mesmo assim, quis permanecer no clube e lutar por uma posição. Segundo o "Mundo Deportivo", o zagueiro afirmou ao comandante que deixaria o clube caso não conseguisse um espaço na defesa blaugrana.

A atuação ruim no jogo-chave contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, também pesou. Titular devido às lesões de Araujo, Koundé e Christensen, Piqué falhou em dois dois três gols italianos no empate em 3 a 3 no Camp Nou.

O relacionamento com os torcedores também não é dos melhores. Após 15 temporadas no clube, o jogador passou a ouvir vaias durantes suas atuações no Camp Nou. A aposentadoria, dessa forma, também é uma maneira de preservar a imagem do zagueiro.

Para completar, Piqué encerrou a última temporada com dores nos adutores, que precisavam de descanso. E apesar do jogador estar se recuperando, existia a possibilidade dos incômodos retornarem.

DIVÓRCIO

A vida extracampo de Piqué também pesou em sua decisão de encerrar a carreira. Envolvido em polêmicas desde o anúncio de seu divórcio com a cantora Shakira, o jogador teve sua vida pessoal exposta. E isso refletiu também nos gramados.

Em amistoso contra o Real Madrid, em Las Vegas (EUA), o espanhol foi vaiado pelos torcedores, que na sequência gritaram o nome da colombiana.

Piqué foi vaiado pela torcida do estádio toda vez que tocou na bola no amistoso entre FC Barcelona e Real Madrid.Os fãs também gritaram o nome de Shakira durante o #ElClasico. pic.twitter.com/T1qvr9xTbN